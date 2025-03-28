Gaziosmanpaşa Belediyesi Bayram İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde cadde, sokak ve ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması yapan ekipler, mezarlıkları da bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarına hız kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, 16 mahallede yoğun bir çalışma yürüttü. Cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürüp, tazyikli suyla yıkayan ekipler, kaldırım, park ve ortak yaşam alanlarında da detaylı temizlik gerçekleştirdi. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için sokağa atılmış moloz, tadilat atıkları ve eski ev eşyaları gibi iri hacimli atıklar ise araçlara yüklenip, sokaklardan kaldırıldı.

İbadethanelerde bayram temizliği

Cami ve cemevlerinde halılardan camlara, ayakkabılıklardan dolaplara her noktayı titizlikle temizleyen ekipler, ibadethanelerin şadırvanlarında ve avlularında da kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Vatandaşların bayramın manevi atmosferini huzurla yaşayabilmeleri adına ibadethaneler, bayram namazına hazır hale getirildi.

Mezarlıklar titizlikle temizlendi

Bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmeleri adına ilçedeki mezarlıklarda da çevre düzenleme ve temizlik çalışması yapıldı. Mezarlık alanında bulunan çöpleri toplayan ekipler, yolları süpürdü ve temizledi.

Mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Her bayram mezarlıklarda yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, arife günü ve bayramın ilk günü ilçedeki mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Bu kapsamda Küçükköy Mezarlığı, Beşyüzevler Mezarlığı ve Karlıtepe Mezarlığı'na 2 farklı hatta servis hizmeti sunuluyor. Akülü veya tekerlekli sandalye kullanan özel gereksinimli vatandaşlar ise evlerinden mezarlıklara ulaştırıyor. - İSTANBUL