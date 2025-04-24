Gaziosmanpaşa Belediyesi, Depremzedelere Yardım Eli Uzattı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşın yardımına koştu. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için belediyeye ait mekanlar 24 saat boyunca hizmete açılırken, birçok noktada sıcak çorba ve çay ikramları yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşın yardımına koştu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren hızlı bir şekilde organize olan ekipler, hem sahada hasar tespit çalışmalarıyla hem de ikramlarla Gaziosmanpaşalıların yanında yer aldı. Dışarıda bulunan vatandaşlar için çeşitli noktalarda çorba, ekmek, çay ve su dağıtımları yapıldı. Vatandaşlar, ekiplerin gönülleri ısıtan ikramlarını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan belediye bünyesindeki Farika Kitaplı Kahveler, spor salonları, futbol sahaları ve bilgi evleri 24 saat hizmet verecek şekilde vatandaşın kullanımına açıldı.

Başkan Bahçetepe vatandaşı yalnız bırakmadı

Depremin hemen ardından tüm İstanbul halkına geçmiş olsun mesajı paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa'da, tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Bütün ekibimizle beraber sahadayız. Bilgi evlerimizin bahçeleri, spor sahalarımız, cami meydanlarımız, tesislerimiz, vatandaşımızın kullanımına açık durumda. Kaymakamlığımızla, ilçe emniyet müdürlüğümüzle ve diğer kurum müdürlerimizle beraber ortak toplantı halindeyiz. Sabaha kadar sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahçetepe, ilk açıklamanın ardından ilçedeki deprem toplanma alanlarını gezerek, dışarıdaki vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziosmanpaşalı komşularına geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçetepe, hem vatandaşa çorba ikram etti hem de gece boyunca vatandaşın yanında olarak moral verdi. - İSTANBUL