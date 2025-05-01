Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinliği

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye işçilerine program düzenledi. İşçilerle bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa'nın her mahallesinde, her sokağında sizin izinizin olduğunun farkındayız. Sizlerle birlikte sokak sokak gezerek Gaziosmanpaşa'nın temellerini daha güçlü yarınlara hazırlamak belediyemizin öncelikleri arasındadır" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye işçilerine Halit Kıvanç Stadı otoparkında program düzenledi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve çok sayıda belediye işçisi katıldı. Bahçetepe işçilerle tek tek selamlaştı. Ardından Başkan Bahçetepe işçilerle oturup sohbet etti. Programa katılan işçilere çeşitli ikramlar yapıldıktan sonra halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Programda işçiler de davul zurna eşliğinde halay çekti. Programa gelen bir işçi ise şarkı söyledi. Öte yandan programda ilgiyle karşılanan Bahçetepe, işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"1 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda alın terinin, eşitliğin, halkça paylaşımın bir sesidir"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun. 1 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda alın terinin, eşitliğin, halkça paylaşımın bir sesidir. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak herbirinizin hem iş hayatına hem sosyal yaşamına katkı sunmaya çalışıyoruz. Rahat yaşanan bir Gaziosmanpaşa için verdiğiniz emeğin farkındayız. Gaziosmanpaşa'nın her mahallesinde, her sokağında sizin izinizin olduğunun farkındayız. Sizlerle birlikte sokak sokak gezerek Gaziosmanpaşa'nın temellerini daha güçlü yarınlara hazırlamak belediyemizin öncelikleri arasındadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL