Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenlediği iftar programında amatör spor kulüplerine 1.7 milyon TL nakdi yardım ve malzeme desteği sağladı. Gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor.

27.03.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Amatör Spor Kulüpleri İftar Programı ve Malzeme Destek Töreni'nde, ferdi spor kulüplerine 1.7 milyon TL nakdi yardım, amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüpleri ve sporculara verdiği desteği sürdürüyor. Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen, Amatör Spor Kulüpleri İftar Programı ve Malzeme Destek Töreni'nde, ferdi spor kulüplerine 1.7 milyon TL nakdi yardım, amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağlandı. "Geleceğe Sporla Yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen iftar programına; Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Kıdık, Gaziosmanpaşa Kulüpler Birliği Başkanı Metin Ebret, 26 bireysel spor kulübü ile 21 amatör futbol kulübünün başkanları, antrenörleri ve sporcuları katıldı.

"Gençlerimizin iyi şartlarda spor yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Kıdık, gençlerin daha aktif bireyler olarak yetişmesi için spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayında, sporu ve kardeşliği bir araya getiren anlamlı bir programda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirmek, onların sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında. Sizler sahada ter dökerken, biz de sizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeniz için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sporla iç içe olması, daha sağlıklı ve güçlü bir toplumun inşa edilmesi için son derece kıymetli" şeklinde konuştu.

"Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için güçlü adımlar atıyoruz"

Gaziosmanpaşa Kulüpler Birliği Başkanı Metin Ebret ise, "Bizleri bu anlamlı iftar programında bir araya getiren Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerimiz, gençlerimize spor bilinci kazandırmak ve onların sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kulüplerimize yapılan bu kıymetli desteklerle, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme yolunda daha güçlü adımlar atıyoruz. Bizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek sporcularımızı daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika

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