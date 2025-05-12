Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Anneler Günü Etkinlikleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla "Her şey seninle güzel" sloganıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de katılım sağladığı programlarda kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de bu özel günün tadını doyasıya çıkardı.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, ilk olarak belediyede görev yapan kadın personelleri kahvaltıda ağırladı. Samimi bir atmosferde geçen programda aynı sofrayı paylaşan anne ve anne adayları hem sohbet etti hem de Anneler Günü'nün mutluluğunu yaşadı. Başkan Bahçetepe, programda belediye personelinin ve tüm kadınların, Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler çay saatinde buluştu

Kahvaltı programının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı Dönüşüm Mutfağı'nda çay saati etkinliği düzenlendi. İlçenin 16 mahallesinden katılım sağlayan anneler, günlük hayatın yoğun temposuna kısa bir mola vererek sosyalleşme imkanı buldu. Programda konuşma yapan Başkan Bahçetepe, "Annelik, sonsuz bir sabrın, karşılıksız bir sevginin ve tükenmek bilmeyen bir fedakarlığın adıdır. Hayatımız, sadece bir gün değil, yılın her günü, her anı annelerimizin varlığıyla anlam kazanıyor" dedi.

"Gaziosmanpaşa'yı anne-çocuk dostu bir kent haline getirmek için el birliğiyle mücadele ediyoruz"

Her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Bahçetepe, "Anne Taksi uygulamasından lohusa destek paketine, diyetisyen hizmetinden Anne Çocuk Kampüsü'ne kadar Gaziosmanpaşa'yı anne-çocuk dostu bir kent haline getirmek için el birliğiyle mücadele ediyoruz. Gaziosmanpaşa'da ilk defa kadınlarımız için başlattığımız teknoloji eğitimleriyle ev kadınlarına destek vererek, yetkinliklerini ve iş ağlarını genişletiyoruz. İyi ki varsınız. Hepinize sağlık, huzur ve sevgi dolu nice güzel yıllar diliyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise annelere özel konser düzenlendi. Zat-ı Gül Hanım Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel eserlere annelere keyifli anlar yaşattı. - İSTANBUL