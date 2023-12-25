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Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi vermeye devam ediyor. Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede öğrenciler, belediye servisleriyle alınarak yüzme havuzuna getiriliyor ve uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimi alıyor. Eğitimlerin ardından öğrenciler tekrar okullarına götürülüyor ve yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriyor
25.12.2023 - 18:23,
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde bu yıl da öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme eğitimlerini sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje ile öğrenciler, belediyeye ait servislerle okullarından alınarak, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne getiriliyor. Burada çocuklar, modern ve hijyenik yüzme havuzunda uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimleri alıyor. Her öğrenci, haftada 2 gün olmak üzere toplamda 8 saatlik eğitimlerden faydalanıyor. Yüzme eğitimlerinin ardından tekrar servislerle okullarına götürülen çocuklar, beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Sıfırdan yüzmeyi öğrendim"

Yüzme eğitimi alan öğrencilerden Muhammet Yusuf Akbaş, "Bir buçuk yıldan beri buradayım. Çok mutluyum, bütün hocalarımı çok seviyorum. Yüzmeyi bilmiyordum, sıfırdan yüzmeyi öğrendim. Belediye başkanımıza böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Melih Koca ise, "Buradaki bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bize yüzmeyi öğretiyorlar. İyi ki varlar. Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya da teşekkür ediyorum, selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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