Çorum'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'na 15 sporcu ile katılan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, turnuvayı 27 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı. 3 gün süren heyecan dolu şampiyonada final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 21 kategorinin tamamında mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 16 kategoride derece elde etmeyi başardı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:
"Hüseyin Sagın: (SH 6) tek erkekler 1.'lik - (SH 6) karışık çiftler 1.'lik
Elif Dokuzluoğlu: (SH 6) tek kadınlar 1.'lik - (SH 6) karışık çiftler 1.'lik
İlker Tuzcu: (Su 5) tek erkekler 1.'lik - (Su 5) çift erkekler 1.'lik
Fuat Soruklu: (SL 3-SU 5) karışık çiftler 1.'lik - (SL 3-SL 4) çift erkekler 1.'lik
Mustafa Tuğra Nur: (SL 3) tek erkekler 1.'lik - (SL 3-SL 4) çift erkekler 1.'lik
Burak May: (SU 5) tek erkekler 2.'lik - (SU 5) çift erkekler 1.'lik
Yiğit Efe Kılınç: (SH 6) tek erkekler 3. 'lük - (SH 6) çift erkekler 2.'lik
Serdar Akbay: (SL 4) tek erkekler 3.'lük - (SL 3-SL 4) çift erkekler 2.'lik
İskender Ünlü: (SL 3) tek erkekler 3.'lük - (SL 3 - SL 4) çift erkekler 2.'lik
Elif Ebrar Yığınlı: (SH 6) tek kadınlar 3.'lük - (SH 6) çift kadınlar 2.'lik
Poyraz Şaban Kılıç: (SH 6) çift erkekler 2.'lik
Şeyma Şenses: (SH 6) çift kadınlar 2.'lik
Nazlı Akpınar (SU 5) tek kadınlar 2.'lik
Yaren İlgün: (SL 3) tek kadınlar 3.'lük - (SL 3-SU 5) karışık çiftler 3.'lük
Kerim Kıyak: (SU 5) çift erkekler 3.'lük - (SL 3-SU 5) karışık çiftler 3.'lük". - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Gaziosmanpaşa Belediyesi Para Badminton Şampiyonası'nda 27 Madalya Kazandı - Son Dakika
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