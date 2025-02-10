Gaziosmanpaşa Belediyesi Para Badminton Şampiyonası\'nda 27 Madalya Kazandı

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Çorum'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'na 15 sporcu ile katılan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, turnuvayı 27 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı. 3 gün süren heyecan dolu şampiyonada final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 21 kategorinin tamamında mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 16 kategoride derece elde etmeyi başardı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:

"Hüseyin Sagın: (SH 6) tek erkekler 1.'lik - (SH 6) karışık çiftler 1.'lik

Elif Dokuzluoğlu: (SH 6) tek kadınlar 1.'lik - (SH 6) karışık çiftler 1.'lik

İlker Tuzcu: (Su 5) tek erkekler 1.'lik - (Su 5) çift erkekler 1.'lik

Fuat Soruklu: (SL 3-SU 5) karışık çiftler 1.'lik - (SL 3-SL 4) çift erkekler 1.'lik

Mustafa Tuğra Nur: (SL 3) tek erkekler 1.'lik - (SL 3-SL 4) çift erkekler 1.'lik

Burak May: (SU 5) tek erkekler 2.'lik - (SU 5) çift erkekler 1.'lik

Yiğit Efe Kılınç: (SH 6) tek erkekler 3. 'lük - (SH 6) çift erkekler 2.'lik

Serdar Akbay: (SL 4) tek erkekler 3.'lük - (SL 3-SL 4) çift erkekler 2.'lik

İskender Ünlü: (SL 3) tek erkekler 3.'lük - (SL 3 - SL 4) çift erkekler 2.'lik

Elif Ebrar Yığınlı: (SH 6) tek kadınlar 3.'lük - (SH 6) çift kadınlar 2.'lik

Poyraz Şaban Kılıç: (SH 6) çift erkekler 2.'lik

Şeyma Şenses: (SH 6) çift kadınlar 2.'lik

Nazlı Akpınar (SU 5) tek kadınlar 2.'lik

Yaren İlgün: (SL 3) tek kadınlar 3.'lük - (SL 3-SU 5) karışık çiftler 3.'lük

Kerim Kıyak: (SU 5) çift erkekler 3.'lük - (SL 3-SU 5) karışık çiftler 3.'lük". - İSTANBUL