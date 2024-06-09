Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nden unutulmaz bir sanat şöleni - Son Dakika
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Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nden unutulmaz bir sanat şöleni

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, özel bir programla 2023-2024 eğitim öğretim yılını sonlandırdı. Minik öğrencilerin sahne performansları sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

09.06.2024 20:06
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılını özel bir programla sonlandırdı. Sahnede yeteneklerini sergileyen çocuklar, sanatseverlerle unutulmaz bir sanat şöleni yaşattı.

Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, hazırlamış oldukları gösterilerle göz doldurdu. Sahneye çıkan miniklerin heyecanları gözlerinden okunurken, çocuklarını sahnede gören veliler ise duygu dolu anlar yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de programa katılarak, çocuklara ve ailelerine destek verdi. Miniklerin birbirinden güzel gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.

"Hem çocuklarımızın hem gençlerimizin ufuklarını genişletmeye çalışıyoruz"

Etkinlik hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Sanatı, toplumların ruhunu besleyen, insanları birleştiren ve geleceğe taşıyan en önemli araç olarak görüyoruz. Gaziosmanpaşa Sanat Akademimiz ile ilçemizin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayarak hem çocuklarımızın hem gençlerimizin ufuklarını genişletmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencilerimizi konservatuvara hazırlıyoruz. Sanat eğitimleri vererek onları ilgili bölümlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu başarı da ilçemizin geleceğini şekillendiriyor. Yine aynı şekilde sanat akademimizin bünyesinde kurduğumuz korolar, orkestralar, müzik grupları ile ilçemizdeki sanat ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlikler sadece sanatsal bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda toplumumuzun sosyal dokusunu da değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz"

Belediye tarafından düzenlenen kurstan çok memnun kaldığını belirten Özlem Alkanadı, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Güzel bir etkinlikti. Bir dönem boyunca İngilizce kursuna gittik. Çok memnun kaldık. İnşallah Eylül'de yine devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nden unutulmaz bir sanat şöleni - Son Dakika

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