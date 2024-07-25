Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisleri'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisleri'ni Hizmete Açtı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisleri\'ni Hizmete Açtı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin ilk sosyal tesisi olan Su Kemeri Sosyal Tesisleri'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tesisin açılışında ilçeye kazandıracakları yeni projelerle Gaziosmanpaşalıların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

25.07.2024 16:26  Güncelleme: 16:29
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin ilk sosyal tesisi olma özelliği taşıyan Su Kemeri Sosyal Tesisleri'ni hizmete açtı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, açılışı yapılan tesisin ardından ilçeye kazandıracakları yeni projelerle birlikte Gaziosmanpaşalıların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa'da sosyal yaşama yeni bir soluk kazandıracak olan Su Kemeri Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen tesis, sadece bir restoran olarak hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda düğün, çeşitli davetler, etkinlikler, dernek ve iş toplantıları için de ideal bir mekan haline getirildi. Çocuklar için keyifli vakit geçirebilecekleri oyun parkı oluşturulan mekan, peyzaj çalışmalarıyla da çevreye uyumlu, estetik ve daha yeşil bir görünüme kavuştu. Kazım Karabekir Metro İstasyonu'nun hemen yanı başında bulunan Su Kemeri Sosyal Tesisleri, yüksek kalite standartlarını uygun fiyatlarla birleştirerek, Gaziosmanpaşa halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

"Halkçı belediyecilik anlayışımızla burayı bütün Gaziosmanpaşalıların hizmetine açmanın gururunu yaşıyorum"

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Burası uzun yıllardan beri aktifti ama çok izole ve kapalı bir alandı. Ama bugün itibarıyla halkçı belediyecilik anlayışımızla burayı bütün Gaziosmanpaşalıların hizmetine açmanın gururunu yaşıyorum. Burada özellikle vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlamak amacıyla yeni açılan kapı, fiyatlarda yapılan güncelleme, vatandaşın daha uygun, daha kaliteli hizmet alabilmesi için yapılan çalışma, ilçemize aslında bir katma değer kattı. Buranın adını su kemeri koyduk. Bildiğiniz gibi su kemerinin Gaziosmanpaşa'nın birçok mahallesinde eskiye dayanan bir kökü var, bir mirası var. Su Kemeri Sosyal Tesisleri artık halkındır" dedi.

"Halkımızın refah seviyesini hep birlikte yükseltmek için mücadele edeceğiz"

Başkan Bahçetepe, ilçeye kazandırmayı planladıkları projelerden bahsederek, "Geldiğimizden beri birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu sosyal tesis de onlardan bir tanesi. Çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Gaziosmanpaşa'nın çeşitli mahallelerinde gezici kent lokantasını hayata geçirdik. Şimdi, Hürriyet Mahallesi'ne bir sağlık ocağı ve kreş, Mevlana Mahallesi'ne bir kreş, önümüzdeki süreçte mali bütçemizi toparladıktan sonra emeklilerimize yapacağımız hizmetlerle beraber halkımızın refah seviyesini hep birlikte yükseltmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisleri'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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