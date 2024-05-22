Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB, Ordu Caddesi\'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gecenin geç saatlerinde Ordu Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, özveriyle çalışan personele baklava ikramında bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak şekilde yürütülen yol bakım ve asfalt çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'nın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş da ekiplerle birlikte sahaya çıkarak, çalışmaları koordine etti.

"Hem belediyemizin hem de büyükşehir belediyemizin kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bahçetepe, "İBB Daire Başkanımız Ayhan Bey ile bu akşam Gaziosmanpaşa Ordu Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceliyoruz. Burası yaklaşık 2 kilometrelik bir alan, Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan Pazariçi'ne kadar uzanan bir hat. Sağlı, sollu bir asfalt yenilemesi yapıyoruz. Burası yıllarca atıl durumda kalmış, unutulmuş ama Gaziosmanpaşa genelinde çok aktif kullanılan bir caddemiz. Büyükşehir Belediyemiz ile olan iş birliğimizi, potansiyelimizi en üst seviyede tutan hem Belediyemizin hem de Büyükşehir Belediyemizin kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL