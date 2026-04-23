Gaziosmanpaşa\'da 23 Nisan Çocuk Meclisi\'den dünyaya barış mesajı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Meclisi programında, çocuklar hem temsili olarak yönetimi devraldı hem de dünyaya barış çağrısında bulundu. Programda alınan kararlar ve çocukların kaleme aldığı mektup, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere hazırlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, temsili olarak başkanlık görevi 7.sınıf öğrencisi Elifnaz Filiz'e devredildi. Çocuk başkan Elifnaz Filiz, yaptığı konuşmanın ardından meclis üyelerine söz verdi. Meclis üyeleri; çevre bilincinin artırılması, çocukların daha güvenli bir dünyada yaşaması ve savaşların son bulması gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken çocuklar, "Çocuklar ölmesin" diyerek barış çağrısında bulundu. Programda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de meclis üyeleri arasında yer alarak oylamaya katıldı. Çocukların sunduğu öneriler, mecliste yapılan oylamayla karara bağlandı.

Çocukların mektubu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilecek

Programın devamında temsili başkan Elifnaz Filiz, dünya çocuklarının sesi olmak amacıyla kaleme alınan mektubu okudu. Barış, güven ve umut vurgusunun öne çıktığı mektup, Birleşmiş Milletler'e ulaştırılmak üzere hazırlandı.

"Çocukların sesi dünyada en çok karşılık bulması gereken sestir"

Meclis programının ardından belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocukların sesinin önemine dikkat çekerek, "Bugün bu kürsüde siz varsınız. Bugün bu salonda sizin sesiniz var. ve bugün burada sadece dinleyen değil; düşünen, konuşan, fikir üreten sizlersiniz. Çocuk Meclisi işte tam da bu yüzden çok kıymetli. Çünkü burada sizlerin düşüncelerini duyuyor, hayallerinizi öğreniyoruz. Sizler sadece yarının büyükleri değilsiniz; bugünün de en önemli parçasısınız. Attığınız her adım, kurduğunuz her hayal bu geleceği şekillendiriyor" dedi.

Dünyada yaşanan savaşlara da değinen Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında çocuklar oyun oynayamıyor, korkuyla büyüyor. İşte sizler bugün burada sadece kendi adınıza değil, dünyadaki tüm çocuklar adına konuşuyorsunuz. Barışı istiyorsunuz, güvenle büyümek istiyorsunuz. ve bilin ki; çocukların söylediği her söz, bu dünyada en çok karşılık bulması gereken sözdür" ifadelerini kullandı.

Barış için güvercinler uçuruldu, balonlar gökyüzüne bırakıldı

Programın sonunda Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ile birlikte barışı simgeleyen iki güvercin gökyüzüne bırakıldı. Ardından çocuklar tarafından uçurulan beyaz balonlar, barış ve umut dilekleriyle gökyüzüne yükseldi. 23 Nisan coşkusu, çocukların dünyaya verdiği anlamlı mesajlarla hafızalarda yer etti.

Temsili olarak Belediye Meclis Başkanlığı koltuğunda oturan Elif Naz Filiz, " Bugün burada bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çocukların özgür düşüncelerine bu kadar önem vermesi değer gördüğümüzü hissetmemizi sağlıyor, onur duyuyoruz" dedi.

Meclis için hazırladıkları çalışmalardan bahseden İlen Sarıboğa ise, " Bugünkü gündem maddelerimiz 'Dünya Barışı ve Çocuklar Ölmesin', 'Çocuk Hakları' ve 'Çevre Bilinci' bu konular gerçekten çok önemli. 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş çok güzel bir gün. Bu önemli günde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize bu hakları tanıdıkları için Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yiğit Eren Terzioğlu ise "Burada bizi çok güzel karşıladılar, Gaziosmanpaşa Belediyesi böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için çok memnun oldum. Çok mutluyum ilk defa meclisteyim gerçekten gururluyum" diye konuştu.

Ömür Taha Yücel ise "Çok güzel bir duygu ama bu bayram mutlu değiliz. Gazze'de çocuklar ölüyor bayram sevincini hiç yaşayamıyoruz. Konuşmamızda da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilecek mektubumuz var" dedi. - İSTANBUL