Gaziosmanpaşa'da 500 Puanla Birinci Olan Öğrenciler Ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak birinci olan öğrencileri makamında ağırladı. Başkanvekili Karadeniz öğrencileri gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarete öğrencilerin aileleri de katıldı. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkanvekili, başarı hikayelerini dinledi. Öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilen ziyaret esnasında gençler, öğretmenlerine ve ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa'da şampiyonlarını ağırlıyoruz, birbirinden kıymetli öğrencilerimizi ve ailelerini. Biz hem ailelerini hem kendilerini, okullarını, hocalarını emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlçemizin evlatlarının fırsat verildiğin de bu tarz başarılar yakalamaları bizi gururlandırıyor. Rabbimize sayıları artsın diye dua ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla şampiyon çıkartırız diye ümit ediyoruz. Bu arkadaşlarımız da kendi yaş gruplarına arkadaşlarına rol modellik yapacaklar, başarılarıyla onların da önlerini açmış olacaklar. Ben bir kez daha başta öğrencilerimiz olmak üzere ailelerimizi hocalarımızı ve üzerlerine emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL