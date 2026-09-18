Gaziosmanpaşa’da 665 konut için kura heyecanı

Gaziosmanpaşa Yıldıztepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 665 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekim töreni gerçekleştirildi. 684 araçlık otopark ve 7 bin 150 metrekare yeşil alanın da bulunduğu projede hak sahiplerinin yaşayacağı konutlar kura ile belirlenirken, programa canlı bağlantıyla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, anahtarların Ekim ayının 20'si ile sonu arasında teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle Yıldıztepe Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilen 665 konut için hak sahiplerinin yeni dairelerini belirleyecek kura çekimi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, ilçe protokolü ve hak sahipleri katıldı.

Bakan Kurum programa canlı bağlantıyla katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da programa canlı bağlantıyla katılarak, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlçe protokolü tarafından çekilen ilk kuralarla hak sahiplerinin isimleri ve yeni konutlarının yerleri belirlenmeye başlandı. Kura çekiminin gerçekleştirildiği Yıldıztepe 6B projesinde konutların yanı sıra 684 araç kapasiteli otopark ve 7 bin 150 metrekare yeşil alan bulunuyor.

Karadeniz: "Bir buçuk ay sonra sitemizde hayat başlamış olacak"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, konutların teslim takvimine ilişkin, "Bugün inşallah bu çekilişten sonra yaklaşık bir ay sonra, Ekim ayının 20'si ile sonu arasında anahtar teslimini yapacağız. Bir buçuk ay sonra sitemizde hayat başlamış olacak Allah nasip ederse" dedi.

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları da paylaşan Karadeniz, "Bugüne kadar ilçemizde toplam 14 kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Bu projelerin dokuzunda 6 bin 100 adet bağımsız birimi tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettik. Devam eden beş projede ise 2 bin 294 bağımsız birimin çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son üç ay içerisinde ada bazlı dönüşüme yönelik 43 başvuru aldıklarını söyleyen Karadeniz, bunlardan 12'sinin ruhsatlandırma sürecinde olduğunu, 31'inin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Yıldıztepe'de bin 96 bağımsız birim bulunuyor

Yıldıztepe'de daha önce ikinci etap kapsamında 431 konutun kura sürecinin başlatıldığını hatırlatan Karadeniz, "Bugün de 6B bölgesindeki 665 konutun hak sahiplerini inşallah hep birlikte belirleyeceğiz. Böylece Yıldıztepe'de toplam bin 96 bağımsız birimin teslim sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakmış oluyoruz. Bugün kurasını çekeceğimiz 6B projesinde yalnızca konutlarımız yok. 684 araçlık otoparkımız var ve 7 bin 150 metrekarelik devasa bir yeşil alanımız mevcut" diye konuştu.

TOKİ'den 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut vurgusu

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise, TOKİ'nin Türkiye genelindeki çalışmalarına değinerek, "Biz TOKİ olarak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde 1 milyon 125 binin üzerinde konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Yeni başladığımız sosyal konut kampanyasında İstanbul'umuza 100 bin sosyal konut daha yapacağız inşallah" dedi.

İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projesine de değinen Caniklioğlu, "İstanbul'umuz için kiralık konut kampanyamız var. Allah nasip ederse 15 bin kiralık konutu da İstanbul'umuzun hizmetine sunacağız. Düşük bedellerle vatandaşlarımızın buralarda ikamet edebilmelerini sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yönden 6 Şubat depremlerindeki tecrübesini anlattı

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da görev yaptığını anlatarak, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Yönden, "6 Şubat depreminden sonra Hatay'da iki buçuk ay görev yaptım. O durumları gördüm, yaşananları birebir yaşadım. İki buçuk ay boyunca bölgede bulundum" dedi.

Devam eden dönüşüm çalışmalarının hızla tamamlanmasının önemine değinen Yönden, "Daha devam eden kentsel dönüşüm süreçlerimiz var. Ne kadar hızlı, ne kadar yerinde ve ne kadar zamanında bitirebilirsek inanın çok rahat edeceğiz. Hak sahiplerine de hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kura çekimini başlattı. Çekilen ilk kuralarla hak sahiplerinin isimleri okunarak, yeni evlerinin blok ve daireleri belirlendi. Kura çekiminin ardından hak sahiplerinin konutlarının anahtarlarının ekim ayının ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor.