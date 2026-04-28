Gaziosmanpaşa\'da 863 konut hak sahiplerine teslim edildi

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri Projesi'nin 5. Kısım 12C Etabı kapsamında tamamlanan 863 konut ve iş yeri düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziosmanpaşa'da 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi devam ediyor. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde inşa edilen ve 22 bin 278 metrekare yeşil alan, 28 ticari birim, 4 bin 600 metrekarelik okul ve yurt alanı ile bin 3 araç kapasiteli otoparkın yer aldığı projede hak sahipleri anahtarlarını teslim aldı. Proje kapsamında sosyal donatıları, yaşam alanları ve altyapısıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje kapsamında ayrıca spor sahaları, çocuk oyun parkları ve site içi yürüyüş yolları da vatandaşların kullanımına açıldı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "2012 yılında başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketi, bugün ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyor. Biz de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu büyük dönüşümün sahadaki güçlü uygulayıcılarından birisi olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu defalarca gördük ve yaşadık. Gaziosmanpaşa'da göreve başladığımız ilk günden itibaren şunu söyledik. 'Bu şehirde hiçbir vatandaşımız kendini güvensiz hissetmeyecek' Önceliğimiz her zaman kentsel dönüşüm. Bugün geldiğimiz noktada Gaziosmanpaşa'da çok önemli bir mesafe kat ettik. Riskli yapıların tespiti, yıkımı ve yeniden inşasını kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

Proje detayıyla ilgili bilgi veren Karadeniz, "Bu anlayışımızla ilçemizde toplam 14 kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmiş olduk. Bu projelerin 9'unda toplam 6 bin 98 bağımsız bölümü tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şu anda 5 projemizde ise 2 bin 294 bağımsız birimin inşası hızla devam ediyor. 5 Aralık 2025'te kura çekimlerini tamamladığımız, bugün anahtarlarını teslim edeceğimiz İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım 12C Bölgesi, yaklaşık 48 bin metrekarelik bir alanla hayata geçirilmiş oldu. Proje dahilinde 863 konut, 28 ticari birim ve 22 bin metreyi aşan yeşil alan ilçemize kazandırıldı. Ayrıca okul alanları, yurt alanları, binlerce kapasiteli otoparklar, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş parkurları da hizmete sunuldu. 12 yıl önce yıkımını yaptığımız projeyi bugün teslim ediyoruz maalesef. Bunun en temel sebebi yıllar süren yürütmeyi durdurma davalarıydı. Ne yazık ki çivi çakamadığımız dönemler oldu. Fakat son 4-5 senedir Bakanlığımızın resen yaptığı uygulamalarla bu projeyi çok süratli bir şekilde bitirdi ve ben de Bakanımız Murat Kurum'a sizin vasıtanızla teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu proje bir sene sonra teslim edilecek bir projeyken bugün teslim etmemizin en temel sebebi Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve Sayın Bakanımızın yoğun gayretleridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm anlamında çok temel adımlar attık. 16 mahallemizde eşit plan uygulamasına geçtik. Otopark sağlanan binalarla ilgili artı kat uygulamasına geçtik. Bakanlığımızın yoğun gayretiyle 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın yanında bugün İstanbul'da 0.66 gibi rakamlarla verilecek kredilerle de önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümlerin önü ciddi anlamda açılmış olacak. 863 konutumuz, 28 ticari birimimiz, 22 bin metrekareyi aşan yeşil alanımız var. Ayrıca okul alanımız, yurdumuz ve yürüyüş parkurlarımız mevcut. Gerçekten son derece modern, son derece güvenli ve son derece güzel bir site oldu" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise, "Ben 4 yıl buradayım. Bu binaların nasıl başladığını ve nasıl bittiğini biliyorum. Deprem sonrasında hem burada binalar yapıldı, hem deprem bölgesinde evler bitti. Kentsel dönüşüm bizim için çok kıymetli. Çünkü bütün sorunlarımızın çözümü açısından en önemli araç olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde en önemli konulardan biri de güvenlik oldu. Buradaki suç oranlarına baktığımızda Başkanımızın da ifade ettiği gibi, karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelere geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Tören sonrasında anahtar sahipleri duygu ve düşüncelerini dile getirdi. - İSTANBUL