Gaziosmanpaşa'da Dondurma Festivali Coşkusu

15.08.2025 19:27
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz mevsimini kutlamak amacıyla 'Dondurma Festivali' düzenledi. Festivalde ziyaretçiler dondurma lezzetlerinin tadına bakarken, çocuklar için eğlenceli oyun alanları ve çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz mevsiminin coşkusunu ilçe sakinleriyle paylaşmak için "Dondurma Festivali" düzenledi. 2 gün sürecek festivalde ziyaretçiler dondurmaların tadına bakarken, çocuklar ise hazırlanan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaz mevsiminin coşkusunu ilçe sakinleriyle paylaşmak için "Dondurma Festivali" düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi bahçesinde düzenlenen festivalde, farklı aromalarda dondurma çeşitlerinin yanı sıra, çocuk oyun alanları, müzik dinletileri, atölyeler, sahne etkinlikleri ve açık hava aktiviteleri yer alıyor. 2 gün sürecek festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler dondurmalarla hem serinledi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Festival boyunca katılımcılara toplam 10 ton dondurma ikram edileceği öğrenildi.

"Dondurma yemek için geldik"

Festivale dondurma yemek için geldiğini ifade eden Nejat Demirerez, "Gaziosmanpaşa ilçesinde oturuyorum. 93 yılından beri, böyle bir etkinliği yaptığı için başkan vekilimize teşekkür ediyoruz. Hem etkinliğe katılmak için geldik, hem de dondurma yemek için geldik" dedi.

"Biz ve çocuklarımız için çok iyi bir etkinlik oldu"

Çocuklarıyla etkinlikte yer alan Özge Tuzsuz, "Böyle bir etkinlik olması biz ve çocuklarımız için çok iyi oldu. Belediye başkanvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle etkinliklerin devamını istiyoruz. Mutluyuz. İyi oldu çocuklarımız ve bizim için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
