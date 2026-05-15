Gaziosmanpaşa\'da Engelliler Haftası farklı etkinliklerle kutlandı

15.05.2026 16:37  Güncelleme: 16:43
Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında panayır, temsili asker kınası ve uğurlama gibi etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturan ve birlik ruhunu güçlendiren birbirinden özel etkinlikler düzenledi. Merkezde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı programlarda, özel bireylerin toplumda daha görünür olması ve toplumsal bilinç oluşturulması amaçlandı.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa'da çeşitli etkinlikler yapıldı. Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, panayır, asker kınası ve asker uğurlaması düzenlendi. Programlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

El emeği göz nuru ürünler panayırda sergilendi

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi önünde 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen panayırın açılışı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz gerçekleştirdi. Başkan Vekili Karadeniz, özel öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek panayırda sergilenen ürünleri tek tek inceledi. Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde eğitim gören görsel sanatlar sınıfı öğrencilerinin ve annelerinin büyük emek vererek hazırladığı el işi ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Üç gün boyunca devam eden panayırda, el yapımı süs eşyalarından dekoratif ürünlere ve giysilere kadar birçok ürün sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panayırda, öğrencilerin yetenekleri ve annelerin özverisi büyük takdir topladı. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıktı.

Temsili asker kınası ve uğurlaması programlarında duygu dolu anlar yaşandı

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen temsili asker kınası ve asker uğurlaması programları ise duygu dolu anlara sahne oldu. Hazırlanan kına programında geleneksel ritüeller yerine getirilerek öğrencilere asker kınası yakıldı, eğlence düzenlendi. Programa katılan aileler, heyecan ve gurur dolu anlar yaşadı. Hasdal Kışlası'nda gerçekleşen bir günlük temsili askerlik programı öncesinde askerlere uğurlama yapıldı. Kışladaki programda öğrenciler, asker kıyafetlerini giyerek temsili vatani görevini yerine getirdi. Askerlik yemini eden özel gençler, gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldı. Kışladaki erler ile yemek yiyen öğrenciler, günün sonunda temsili terhis belgelerini aldı. Program boyunca öğrenciler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinliklerde, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıldı. Bu tarz programların sosyal farkındalık açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek sevgi, dayanışma ve birlik mesajları verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

