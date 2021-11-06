Gaziosmanpaşa'da Kadın Koordinasyon Merkezi yüz yüze eğitime açıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen kurslar yüz yüze eğitime açıldı. Açılış töreninde konuşan başkan Usta, "Yaklaşık 250 dalda burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 65 bin kadınımıza bu alanlarda hizmet verdik" dedi.

Gaziosmanpaşalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak için Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda buluştu. Kadın Koordinasyon Merkezi pandemiden sonra tekrardan yüz yüze eğitime açıldı.

Açılış törenine katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, pandemi nedeniyle kursların bir süre aktif hizmet veremediğini söyledi. Normalleşme sürecine geçince Kadın Koordinasyon Merkezi'ni aktif hale getirdiklerini dile getiren Başkan Usta, "Toplam kadın koordinasyon sayımız beş. Zat-ı Gül Kadın Koordinasyon Merkezi içerisinde kültürde sanatta ve spor dallarında burada eğitimlerimiz var. Yaklaşık 250 dalda burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 65 bin kadınımıza bu alanlarda hizmet verdik. Bizim amacımız kadınların kendi yönettiği kadınların kendi hizmet aldığı yaz kış gece gündüz her yaşta her kategoride burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendi öğrendikleri meslekleriyle ürettikleri eserleri de burada vatandaşlara sunmak suretiyle onlara bir de pazar oluşturuyoruz. Böylece ürettikleri eserleri pazarlama noktasında hem de istihdam noktasında onlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Porselen boyama kursunda eğitim gören Gülsüm Veske, aldığı eğitimden memnun olduğunu ifade ederek, "Araya pandemi girdi. Online derslerimiz oldu. Daha sonra yasaklar kalktıktan sonra sınıflarımıza hocamıza kavuştuk. Buradaki aldığımız hizmetten memnunuz. Kendimizi geliştiriyoruz. Burada serbest çalışıyoruz. Hocamız da dolu dolu zaten her istediğimizi bizimle beraber yapmaya çalışıyor. Aldığımız hizmetten çok memnunuz. Başkanımız hanımlara çok önem veriyor. Aldığımız hizmetlerden kendimizi daha değerli hissediyoruz " şeklinde konuştu.

Porselen boyama eğitimi veren Gülnur Öztepeci ise eğitim sürecini anlattı. 12 öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Öztepeci, "Öğrenciler de çok özlediler böyle ortamı. Keyifle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda hepsi çok mutlu bende mutluyum. Yaptığımız ürünler son derece özel. Sur üstü dekorlama çalışıyoruz. 800 derecede pişiriyoruz. Bir kaç aşamadan geçiyor. Önce bir kontür çekip boyama aşaması fırınlanma aşaması, altın çalışmalarımız var. Fincanlarımıza altınlarımızı işliyoruz. Evimizde de kendi yaptığımız fincanlarımızda kahvelerimizi içmek de ayrı bir mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Başvuruların yoğun şekilde devam ettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, yeni eğitim yılında 13 dalda ve 250 branşta meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor. Kadınlar, kültürden sanata, spordan kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarda hem sosyalleşecek hem de becerilerini geliştirecek. Kursları başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika verilecek. - İSTANBUL