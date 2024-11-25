Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Gaziosmanpaşa\'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlediği etkinlikte, şiddet kurbanı kadınları anarak, gökyüzüne balonlar bıraktı. Etkinlikte konuşan Gözde Bahçetepe, kadına şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

25.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:13
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte şiddetten ötürü hayatını kaybeden kadınlar anıldı, onlar için balonlar uçuruldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde nedeniyle belediye binası önünde etkinlik düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe'nin de katıldığı programda ilçede yaşayan çok sayıda kadın da hazır bulundu. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar anılırken, her biri için gökyüzüne balon bırakıldı.

"Şiddet kadın değil, toplum sorunu"

Burada bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe, "Bugün burada kadına şiddetle mücadele eden tarafta olmaktan gurur duyuyorum. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bu durum şiddetin bir kadın sorunu olduğunu değil toplum sorunu olduğunu da göstermekte. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin sokaklarda, işyerlerinde ve okullarda güvenli hissedebilecek noktaya geldiklerinde kendimizi rahat hissetmeye başlayacağız. Bu büyük mücadeleyi kadınlarımız için tek başına değil toplumun her ferdi olarak bir arada yürütmek zorundayız. Bu gücü hep birlikte kazanabiliriz. Dayanışma içerisinde tükenmeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek zorundayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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