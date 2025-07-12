Gaziosmanpaşa\'dan LGS Birincisi: Ahmet İsmail Yerlitaş 500 Puan Aldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yenimahalle Bilgi Evi'nde eğitim gören Ahmet İsmail Yerlitaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak, birinciler arasına adını yazdırmayı başardı. Ahmet İsmail, bu önemli başarıyı ailesi ve bilgi evi öğretmenleriyle birlikte kutladı.

Her yıl öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ücretsiz olarak hazırlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri, bu yıl başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle Bilgi Evi'nde okuyan Ahmet İsmail Yerlitaş, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci oldu. Genç öğrenci, hem ailesine hem de tüm Gaziosmanpaşalılara büyük gurur yaşattı.

LGS hazırlık sürecinden bahseden Ahmet İsmail, "LGS'den 500 tam puan aldım, bu çok onu verici bir şey. LGS süreci aslında bazen zor oldu, gerçekten çok fazla çalıştım. Özellikle denemeler beni çok yordu. Yine de hep devam ettim, hiç pes etmedim. Bütün denemelere katıldım. LGS günü geldiğinde çok heyecanlıydım ama ilk soruyu okuduğunuzda o heyecan tamamen gidiyor. 11 Temmuz'da, sonuçlarımız açıklandı ve 500 tam puan aldım, çok mutluyum" dedi.

"Asla pes etmeyin ve hayallerinize ulaşacağınıza güvenin"

İleride doktor olmak istediğini söyleyen Ahmet, "Yenimahalle bilgi evindeki tüm öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana çok yardımcı oldular. Derslerimiz ve denemelerimiz çok verimli geçiyordu. Tıp alanına ilgi duyuyorum ve bu alanda çalışmalar yapmak istiyorum. Yaşıtlarıma tavsiyem, asla pes etmeyin, her daim devam edin ve hayallerinize ulaşacağınıza güvenin" diye konuştu.

"Bilgi evinin bize çok büyük katkısı oldu"

Ahmet'in babası Sinan Yerlitaş ise, "Çocuğumuzla ortaokuldan birinci sınıftan itibaren biz bu süreci yürüttük. O zamandan başladık hazırlanmaya ve son sene test çözümüne çok vakit kalsın diye sona yığmadık dersleri. Ablası ve üniversitede okuyan abileri bu konuda İsmail'e çok yardımcı oldular. Aynı zamanda bilgi evi hocalarımız da bu süreçte bizim yanımızda durdu. Bilgi evinin bize çok büyük katkısı oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL