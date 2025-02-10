Gaziosmanpaşa\'dan Sokak Hayvanlarına Destek

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Soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri yetişti. İlçedeki 16 mahalle muhtarlığına mama bırakan ekipler, 70 farklı noktada mama dağıtımını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleri ile sokak hayvanlarına şefkat elini uzatan Gaziosmanpaşa Belediyesi, can dostların soğuk kış günlerinde de unutmuyor. Bu kapsamda ekipler, Gaziosmanpaşa'daki 16 mahalle muhtarlığına sokak hayvanları için mama bıraktı. Bunun yanı sıra ilçedeki gönüllü vatandaşlarla birlikte 70 noktada mama dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde beslenmesi için çalışıyor.

129 sokak hayvanı sıcak yuvalarına kavuştu

Sokak hayvanlarının dondurucu soğuklardan korunması amacıyla beslenme ve barınma üniteleri de oluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde park ve kamusal alanlar gibi birçok noktaya kedi evi konumlandırmaya devam ediyor. Diğer yandan belediye, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmaları kapsamında 129 sokak hayvanını da sıcak yuvalarına kavuşturdu. - İSTANBUL