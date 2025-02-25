Gaziosmanpaşa'dan Ücretsiz 'Anne Taksi' Hizmeti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'dan Ücretsiz 'Anne Taksi' Hizmeti

Gaziosmanpaşa\'dan Ücretsiz \'Anne Taksi\' Hizmeti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, anne ve anne adaylarının hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz 'Anne Taksi' hizmetini başlattı. Başkan Hakan Bahçetepe, bu proje ile dezavantajlı kadınlara sosyal ve ekonomik destek sunacaklarını belirtti.

25.02.2025 13:24  Güncelleme: 13:34
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki anne ve anne adaylarının, ev ile hastane arasındaki ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz "Anne Taksi" hizmetini hayata geçirdi. Projenin tanıtımını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Anne Taksi" projesiyle sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşalı kadınlar, gebeliklerinin 30. haftasından başlayarak doğum sonrası bebeğin ilk 6 aylık kontrollerine, belediyenin özel olarak dizayn edilmiş araçlarıyla konforlu ve güvenli şekilde gidebilecek. Anneler için hastanelere ulaşımı ücretsiz hale getiren bu hizmetle aynı zamanda ailelere sosyal ve ekonomik destek de sunulmuş olacak.

"Bu zor günlerde komşularımızın omuzlarındaki yükü hafifletmek istiyoruz"

Projenin tanıtımını gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Hem annelerimiz için hem de çocuklarımız için kıymetli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Anne Taksi projemiz ile gebe annelerimizi, yeni doğum yapmış annelerimizi ve 0-6 ay arasındaki bebeklerimizi ücretsiz olarak devlet hastanelerine ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu zor günlerde komşularımızın omuzlarındaki yükü hafifletmek istiyoruz. Gaziosmanpaşa hızla anne çocuk dostu bir kent olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Anne taksi hizmetinden nasıl faydalanılır

Anne Taksiden; gebeliğinin 30. haftası ve sonrasındaki anne adayları, yeni doğum yapmış anneler ile 0-6 aylık bebeklerinin kontrollerini yaptırmak isteyen anneler yararlanabilecek. Anne Taksi, yalnızca Gaziosmanpaşa'da ikamet eden ve ilçedeki devlet hastanelerinden randevusu olan annelere hizmet verecek. Yararlanmak isteyenlerin, hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında 444 0 467 çağrı merkezini arayarak, en az 3 gün öncesinden randevu oluşturması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'dan Ücretsiz 'Anne Taksi' Hizmeti - Son Dakika

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