Gaziosmanpaşalı çocuklar "Geçmişin Masalları, Geleceğin Anıları" etkinliğinde buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen, "Geçmişin Masalları, Geleceğin Anıları" etkinliğinde çocuklar bir araya geldi. Anneanneler ve babaannelerin çocuklara kitap okuduğu etkinlikte farklı kuşaklar buluştu, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, 'Aile Yılı' kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hürriyet Çocuk Etkinlik Merkezi Farika Kitaplı Kahve Masal Evi'nde düzenlenen etkinlikte anneanneler ve babaanneler okul öncesi çocuklara masal okudu, kendi hayatlarından bahsetti. Proje kapsamında çocukların aile büyükleriyle vakit geçirmesi, aile bağlarının güçlenmesi, 3-6 yaş arasındaki miniklerin bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit de katılarak miniklerin masal dinletisine eşlik etti. Okunan masallar sonrası çocuklar kendileri için düzenlenen oyun etkinliğine katılarak el becerilerini geliştirdi. Bu süreçte bir araya gelen veliler ise aynı kahvaltı sofrasında buluşarak sohbet etme fırsatı buldu. Farklı kuşakların bir arada bulunduğu etkinlikte, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Çocuklarımızın iletişim içinde büyümesi için gayret sarf ediyoruz"

Etkinliğin önemi ve çocukların gelişimi hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, "Bu etkinliği çok önemsediğimizi öncelikle vurgulamak isterim. Bildiğiniz gibi 2025 yılını biz Aile Yılı olarak ilan etmiştik ve 10 yıl boyunca Aile Yılı kapsamında çocuklarımızla ilgili programları daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın masalları sürekli dijital mecralarda ve kitaplarda dinlediğini ve öğrendiğini biliyoruz. Biz farklı bir konsept geliştirdik ve babaannelerin, anneannelerin gelip burada masal anlatmasını, çocuklarla birlikte vakit geçirmesini planlayan bir program tertip ettik. Çocuk etkinlik merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu bu etkinliklerle babaannelerle, anneannelerle buluşturarak hem çekirdek aileden çıkıp biraz daha köklü bir aile mirasını çocuklara bırakmayı hem de geçmişte yaşanan anneannelerimizin, babaannelerimizin hatıralarını anlatmalarını ve çocuklarımızın hatıralarında bunların yer almasını sağlamak istiyoruz. Üç kuşak çocuklarımızın iletişim içinde büyümesi için bir gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz bu çalışmaları çok önemsiyor. Bu konuda öğretmenlerimize, tüm velilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok keyif aldık, torunlarımıza masal anlattık"

Etkinliğe torunuyla geldiğini belirten Miyase Ural ise etkinliklerden memnuniyetini dile getirerek, "İlk torunumu etkinlik merkezlerine sürekli getiriyorum. Ben bakıyorum torunuma ve çok güzel eğitim aldığına inanıyorum. Çok güzel arkadaşlık edindi, nasıl arkadaş olunur, kitaplarla artık daha çok haşır neşir olmaya başladı, resim yapmaya başladı. Etkinlikleri çok beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor. Ben getiriyorum, el işi yapıyorum orada. Aynı zamanda vakit kaybı da olmuyor, güzel oluyor. Buraları da çok beğendik. İnşallah devamı gelir. Çok keyif aldık, torunlarımıza masal anlattık. Bugün çok güzeldi. Onlarla daha çok vakit geçirdik. Diğer çocuklarla keyifli bir gündü" dedi.

Birgül Kötekoğlu isimli anneanne ise, "Çok güzel etkinlik, çok beğendim. Çocuklar için de güzel bir şey. Güzel şeyler öğreniyorlar" şeklinde konuştu.