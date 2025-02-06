Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

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Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalp damarlarındaki daralma nedeniyle stent takıldığını ve lenf nodundaki büyüme sebebiyle 4-5 ay sürecek bir tedavi sürecine gireceğini açıkladı. Bu süreçte işinin başında olacağını ancak toplu etkinliklere katılamayacağını belirtti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili hemşehrilerine açıklamada bulundu. Geçirdiği sağlık kontrolleri sonucunda kalp damarlarında daralma tespit edilen ve başarılı bir anjiyo operasyonuyla stent takılan Başkan Yılmaz, aynı zamanda lenf nodunda büyüme tespit edildiğini ve yaklaşık 4-5 ay sürecek bir tedavi sürecine gireceğini akatardı.

Anjiyo sonrası stent takıldı

Başkan Yılmaz, bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına toplu etkinliklere katılamayacağını ifade ederek vatandaşlardan anlayış beklediğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim, yaşadığım sağlık sorunuyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığım check-up sonucunda, kalbi besleyen damarlardan birinde daralma olduğu tespit edildi ve yapılan anjiyo sonrası stent takıldı.

Lenf nodunda büyüme tespit edildi

Ayrıca check-up sırasında, lenf nodunda büyüme tespit edildi. Bununla ilgili de yaklaşık 4-5 aylık bir tedavi sürecim olacak. Bu süre zarfında görevimin başında olmakla birlikte, bağışıklık sistemimi de güçlü tutabilmek için; düğün, taziye, mevlit gibi toplu etkinliklere katılamayacağımı sizlere bildirmek isterim. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, destek ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Sağlığımızı ihmal etmeyelim" dedi. - ANTALYA