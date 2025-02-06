Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalp damarlarındaki daralma ve lenf nodundaki büyüme nedeniyle tedavi sürecine gireceğini açıkladı. Bu dönemde toplu etkinliklere katılamayacağını belirterek hemşehrilerinden anlayış istedi.

06.02.2025 14:56  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalp damarlarındaki daralma nedeniyle stent takıldığını ve lenf nodundaki büyüme sebebiyle 4-5 ay sürecek bir tedavi sürecine gireceğini açıkladı. Bu süreçte işinin başında olacağını ancak toplu etkinliklere katılamayacağını belirtti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili hemşehrilerine açıklamada bulundu. Geçirdiği sağlık kontrolleri sonucunda kalp damarlarında daralma tespit edilen ve başarılı bir anjiyo operasyonuyla stent takılan Başkan Yılmaz, aynı zamanda lenf nodunda büyüme tespit edildiğini ve yaklaşık 4-5 ay sürecek bir tedavi sürecine gireceğini akatardı.

Anjiyo sonrası stent takıldı

Başkan Yılmaz, bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına toplu etkinliklere katılamayacağını ifade ederek vatandaşlardan anlayış beklediğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim, yaşadığım sağlık sorunuyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığım check-up sonucunda, kalbi besleyen damarlardan birinde daralma olduğu tespit edildi ve yapılan anjiyo sonrası stent takıldı.

Lenf nodunda büyüme tespit edildi

Ayrıca check-up sırasında, lenf nodunda büyüme tespit edildi. Bununla ilgili de yaklaşık 4-5 aylık bir tedavi sürecim olacak. Bu süre zarfında görevimin başında olmakla birlikte, bağışıklık sistemimi de güçlü tutabilmek için; düğün, taziye, mevlit gibi toplu etkinliklere katılamayacağımı sizlere bildirmek isterim. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, destek ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Sağlığımızı ihmal etmeyelim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz, Yerel Haberler, Politika, Gazipaşa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.