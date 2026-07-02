Gazipaşa\'da 375. Konut Tamamlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Barınma Projesi kapsamında 375'inci konutun yapım ve onarım çalışması tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğinde Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yürütülen proje kapsamında, ekonomik yetersizlik nedeniyle sağlıksız şartlarda yaşamını sürdüren vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Çalıpınar Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin onarım çalışmaları tamamlanarak aile güvenli ve sağlıklı yaşam şartlarına kavuştu. Böylece proje kapsamında bugüne kadar 375 vatandaşın ev yapımı veya ev onarımı gerçekleştirilerek barınma sorunu giderildi.

Bakanlık desteğiyle yürütülüyor

Vakıf ekiplerince yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar için hazırlanan kaynak talepleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunuluyor. Bakanlık tarafından tahsis edilen ödeneklerle konutlar yeniden inşa ediliyor veya kapsamlı şekilde onarılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Kaynak tahsisi yapılan 8 vatandaşın ev yapımı ve onarım çalışmaları da sürerken, 2026 yılı içerisinde yeni başvurular doğrultusunda hazırlanan kaynak talepleri Bakanlığa iletilmeye devam ediyor.

"Her vatandaşımız güvenli bir yuvayı hak ediyor"

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, Barınma Projesi'nin vatandaşların yaşam kalitesini artıran en önemli sosyal destek çalışmalarından biri olduğunu belirtti. Büyükakça, "Barınma sadece bir çatı değil, aynı zamanda insan onuruna yakışır bir yaşamın temelidir. Devletimizin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 375 vatandaşımızın barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Halen kaynak tahsisi yapılan 8 vatandaşımızın evlerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında 2026 yılı içerisinde yeni kaynak taleplerimizi de Bakanlığımıza iletmeye devam ediyoruz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın sağlıksız şartlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalmaması ve herkesin güvenli, huzurlu bir yuvaya kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA