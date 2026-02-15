Gazipaşa'da 777 Gülle Sevgililer Günü Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazipaşa'da 777 Gülle Sevgililer Günü Sürprizi

Gazipaşa\'da 777 Gülle Sevgililer Günü Sürprizi
15.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Yılmaz, eşine sürpriz olarak vincini 777 gülle süsleyerek Gazipaşa'da aşk dolu bir aranjman yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren adam, eşine sürpriz yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicisinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren

Hüseyin Yılmaz, eşine sürpriz yaptı. Ortası beyaz güllerle kalp figürü şeklinde 777 gülle tasarlanan dev arajman çalışması Sevgililer Günü'nün de simgesi oldu.

Araç platformu büyüklüğünde hazırlanan aranjman, özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde dikkat çekti. Kırmızı güllerle kaplanan yuvarlak tasarımın ortasında yer alan beyaz kalp figürlü dev arajmanı görenler cep telefonlarına sarıldı. Genç çiftler ve aileler dev kalbin önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Çekicinin Gazipaşa caddelerindeki görüntüsü dronla da kayıt altına alındı.

Sürpriz anlar yaşandı

Etkinlik kapsamında zaman zaman sürpriz anlar da yaşandı. Çekiciyi görüp balkona çıkan vatandaşlar, karşılarında dev kalp tasarımını görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Hüseyin Yılmaz, 14 şubat için arkadaşlarının desteğiyle eşine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Eşim Sultan Yılmaz'a evin önüne çıkıp video çekmesini istedim, eve ulaştığımda beni ve aracı görünce çok mutlu oldu. Sonrasında emek verdiğimiz bu çalışmayı Gazipaşa sokaklarında da sergiledik, çok güzel tepkiler aldım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gazipaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa'da 777 Gülle Sevgililer Günü Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da 777 Gülle Sevgililer Günü Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.