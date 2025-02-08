Gazipaşa\'da Fırtına Çatıyı Uçurdu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına, Ilıca Mahallesi Köy Konağı'nın çatısını uçurdu. Çatının metal malzemelerini binadan ayıran fırtına, çatının malzemelerini bir kağıt gibi etrafa savurdu.

Gazipaşa'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür etkisini gösteren ve kuzey ile kuzeydoğu yönlerinden saatte 50 ila 80 kilometre hızla esen fırtına, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde zarara neden olurken, dün Ilıca Mahallesi Köy Konağı'nın çatısını uçurdu. Çatının yapımında kullanılan malzemeleri yerinden söken fırtına, malzemeleri bir kağıt gibi etrafa savurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Hizmet Birimi ekipleri, olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin, önümüzdeki günlerde Ilıca Mahallesi Köy Konağı'nda onarım çalışması yapması bekleniyor. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti. - ANTALYA