Gazipaşa\'da Jandarma, Öğrencilere Meslek Tanıtımı Yaptı

Yerel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Karatepe İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Meslek Tanıtım Günleri" projesi kapsamında jandarma ekipleri tarafından öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı.

Gazipaşa'da faaliyet gösteren okullar arasında yer alan Karatepe İlköğretim Okulu'nda mesleklerin öğrenciler tarafından tanınması için düzenlenen "Meslek Tanıtım Günleri" projesi kapsamında İlçe Jandarma Karakolu ekipleri tarafından öğrencilere Jandarma mesleği tanıtıldı. Ekip araçları ile okula gelen jandarmalar; öğrencilere jandarmanın hangi alanlarda çalışmalar yaptığını, hangi bölgelerde çalıştıklarını ve hangi acil durumlara müdahale ettiklerini anlatarak alkollü araç kullanmama ve bu konuda ne gibi önlemler alınabileceğine dair bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından jandarma personeline sorular soran öğrenciler meraklarını gidererek ekip araçlarını yakından inceledi. - ANTALYA