Gazipaşa\'da Miniklerden Ramazan Coşkusu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayını düzenlenen etkinlikle coşkuyla karşıladı. Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda minikler, geleneksel Ramazan davullarıyla ilçe merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik, Gazipaşa'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerine aldıkları davulları çalan minik öğrenciler, Ramazan'ın gelişini simgeleyen geleneksel atmosferi yaşadı. Öğreticileri eşliğinde meydanda bir araya gelen çocuklar hem eğlendi hem de kültürel bir deneyim kazandı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda çocukların heyecanı dikkat çekerken, aileler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlardan destek

Meydandaki etkinliğe çevre esnafı ve vatandaşlar da destek verdi. İş yerlerinden çıkarak miniklerin sevincine ortak olan esnaf, alkışlarla programa eşlik etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu etkinlik alanında hissedildi.

Kültürel değerler küçük yaşta aşılanıyor

Yetkililer, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara erken yaşta kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Geleneksel Ramazan davulunun yaşatılması ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Gazipaşa'da düzenlenen program, Ramazan coşkusunun çocukların neşesiyle daha da anlam kazandığını ortaya koydu. - ANTALYA