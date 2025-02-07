Gazipaşa’da Otobüs Kazası: Dayanışma Örneği

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kaza sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kazazedelerin hastanede tüm ihtiyaçlarını karşılayıp dayanışma örneği sergiledi.

Gazipaşa'nın Zeytinada Mahallesi D-400 Karayolu'nda önceki gün gece saatlerinde meydana gelen kazada 33 kişi yaralanmış, kazada ağır yaralanan yolculardan biri ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası Gazipaşa Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça ve görevli personel kazazedeleri hastanede ziyaret etti. Yaralanan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek vatandaşlara destek oldu. Hastaneye yatışı yapılmadan ayakta tedavi gören hastalar ise bölgedeki otellere yerleştirilip ihtiyaçları karşılandı. - ANTALYA