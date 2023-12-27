Antalya\'da Şehitlere Vefa ve Dua Programı Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftülüğü ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından şehitlere yönelik "Vefa ve Dua Programı" düzenlendi.

Gazipaşa Merkez Camii'nde yatsı namazının kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından sohbet gerçekleştirildi. Başar'ın sohbetinin ardından kasideler okunarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda iki günde şehit olan 12 askerimiz ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Vefa ve Dua Programı'nın ardından cami bahçesinde ikramlar yapıldı.

Başar'dan şehitlerimizi anma mesajı

İlçe Müftüsü Fahri Başar yaptığı açıklamada, "Milletçe yüreğimize kor gibi düşen acılarımız dolayısıyla aziz şehitlerimiz için düzenlemiş olduğumuz vefa ve dua programına katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbimiz şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize acil şifalar, şehit ailelerine ve milletimize de sabırlar diliyoruz" dedi. - ANTALYA