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Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1 Yılda 5 Bin 402 Faaliyet Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1 Yılda 5 Bin 402 Faaliyet Gerçekleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. 47 mahallede çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 1 yılda toplam 5 bin 402 faaliyet gerçekleştirdi. Projede yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

Gazipaşa\'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1 Yılda 5 Bin 402 Faaliyet Gerçekleştirdi
02.01.2024 - 17:25,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı. Gazipaşa'nın 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 1 yılda toplam 5 bin 402 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. İlçenin 47 mahallesinde faaliyet gösteren Vefa ekibi, 1 yılda 604 hanede toplam 5 bin 402 faaliyet gerçekleştirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Gazipaşa'da 47 mahallede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2014 yılında Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca Yaşlı Bakım Projesi olarak uygulamaya başlanan ve bu yıl ulusal bir program haline dönüşerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve tüm Türkiye'de uygulamaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu projemiz ile sayısı artan bir ekiple hizmet veriyoruz. 1 yılda 604 hanede toplam 5 bin 402 faaliyet gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlendi. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkandı, camları silindi, tarlaları sürülüp ekime hazırlandı, bahçe otları temizlendi, yemekleri yapıldı, haneleri temizlendi, bulaşıkları ve halıları yıkandı, yufka ekmekleri yapıldı, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1 Yılda 5 Bin 402 Faaliyet Gerçekleştirdi - Son Dakika


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