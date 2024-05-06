Gazipaşa\'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede bu hafta 105 hane ziyareti ile 132 faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretler ile yardıma muhtaç bireylerin ihtiyaçları karşılandı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'da son 1 haftada 105 hanede toplam 132 faaliyet gerçekleştirdi. İlçenin 46 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Yeşilyurt, Çile, Göçük, Gürçam, Çığlık, istiklal, Gazi, Hasdere, Aydın, Kahyalar, Ilıca, Karalar, Pazarcı, Aydıncık, Çakmak, İnal Küçüklü, Ekmel, Macar, Güney, Bakılar, Çakmak, Yenimahalle, Çörüş mahallelerine giderek, yardıma muhtaç bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşıladı. - ANTALYA