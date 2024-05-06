Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Gazipaşa\'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu, bu hafta 105 hane ziyareti yaparak 132 faaliyet gerçekleştirdi. Ziyaretlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımları karşılandı.

06.05.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede bu hafta 105 hane ziyareti ile 132 faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretler ile yardıma muhtaç bireylerin ihtiyaçları karşılandı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'da son 1 haftada 105 hanede toplam 132 faaliyet gerçekleştirdi. İlçenin 46 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Yeşilyurt, Çile, Göçük, Gürçam, Çığlık, istiklal, Gazi, Hasdere, Aydın, Kahyalar, Ilıca, Karalar, Pazarcı, Aydıncık, Çakmak, İnal Küçüklü, Ekmel, Macar, Güney, Bakılar, Çakmak, Yenimahalle, Çörüş mahallelerine giderek, yardıma muhtaç bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşıladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa, Antalya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti.
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı sona erdi Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı sona erdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:15 Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 83’e yükseldi Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 20:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 105 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement