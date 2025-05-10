Gazipaşa Havalimanı\'nda Copenhagen Air Taxi Seferleri Başladı

Gazipaşa- Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi'nin Billund'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. Copenhagen Air Taxi, sezon boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan Billund ve Kopenhag'a seferler düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi'nin bugün Billund'dan gerçekleştirdiği ilk seferini su takı ile karşıladı. B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen CAT671 sefer sayılı uçuşla 174 yolcu Alanya'ya geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Copenhagen Air Taxi, Kopenhag uçuşlarına ise Mayıs sonu itibarıyla başlayacak. 2 Temmuz'a kadar her cumartesi günü gerçekleşecek seferler, 2 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere devam edecek. 18 Ekim'e kadar sürecek operasyon kapsamında Copenhagen Air Taxi toplam 102 sefer planlıyor.

"Copenhagen Air Taxi'yi havalimanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, "Copenhagen Air Taxi'yi havalimanımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği sunarken, Gazipaşa'yı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefimize de katkı sağlıyor. Tüm ekibimizle birlikte bu yeni hattın başarılı bir şekilde işlemesi ve misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2024 yılında 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim tarihine kadar devam edecek dönemde dış hatlarda 14 havayolu ile 14 ülkede 21 destinasyona uçuş düzenlenmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk çeyreğinde 114 bin 221 yolcuya hizmet verdi. - İSTANBUL