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Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kudüs Bilinci Semineri Verildi - Son Dakika
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Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kudüs Bilinci Semineri Verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından öğrencilere 'Kudüs Bilinci' konulu bir seminer düzenlendi. Müftü Başar, seminerde Kudüs'ün Müslümanlar için önemini vurgulayarak, son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamlara dikkat çekti. Seminerin amacı, öğrencilerde ve toplumda Kudüs bilincinin oluşmasını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.

Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Kudüs Bilinci Semineri Verildi
11.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:58
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından öğrencilere "Kudüs Bilinci" konulu seminer verildi.

Seminer hakkında konuşan İlçe Müftüsü Fahri Başar Müslümanların ilk kıblesi olan, tarihi ve kültürel yönden Müslümanlar için ayrı bir yeri olan mukaddes belde Kudüs'ün maalesef aylardır Müslümanlara zulüm ve işkence yapıldığı ve Müslümanların hunharca katledildiği bir bölge haline geldiğini söyledi. Kudüs tarihini tanımayan bilmeyenlerin 'Bizim Kudüs'le ne ilgimiz var' gibi düşünceye kapılabildiğini söyleyen Başar şöyle devam etti: "Oysa Kudüs Müslümanların tarih boyunca kutsal davası olmuştur. Çünkü ilk kıblemiz olması, Peygamberimiz'in miraca buradan çıkması, Kuran-ı Kerim'de isimleri zikredilen çoğu Peygamberlerin burada yaşamış olması ve en önemlisi Rabbimizin Kur'an'da İsra Suresi'nde Mescid-i Aksa'dan bahsederken etrafını mübarek kıldığını belirtmesi ile müslümanlar için tarih boyunca önemli bir yeri olmuştur. Müslümanlar Kudüs ve çevresini "Selamet Yurdu" olarak isimlendirmişlerdir. Müslümanların kontrolünde olduğu dönemlerde her din mensubu kendi dini inançlarının gereğini huzurlu bir şekilde yerine getirme imkanı bulmuştur. Oysa ki son zamanlarda müslümanların ibadetlerini yapmak için Mescidi Aksa'ya girme imkanları bile kalmamıştır. Bu değerlendirmeler sonucu tarih ve kültür şuuru oluşturmak amacı ile öğrencilerimizde ve toplumda Kudüs bilinci oluşması için seminer vererek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz". - ANTALYA

Kaynak: İHA
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