Gazoz Tutkusu Meslek Oldu - Son Dakika
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Gazoz Tutkusu Meslek Oldu

Gazoz Tutkusu Meslek Oldu
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Mustafa Akbaş, topladığı gazoz kapaklarıyla açtığı bakkalda 100'den fazla yerli gazoz sunuyor.

Bolu'da yaşayan Mustafa Akbaş, Türkiye'nin farklı şehirlerinden topladığı gazoz kapakları ve şişeleriyle başlayan tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Akbaş, açtığı gazozcu bakkalda 100'ün üzerinde yerli gazoz çeşidini müşterileriyle buluşturuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerine yaptığı geziler sırasında içtiği gazozların kapaklarını biriktirmeye başlayan Mustafa Akbaş (25), daha sonra gazoz şişelerini de koleksiyonuna ekledi. Evinde oluşturduğu gazoz köşesinin ailesi ve arkadaşlarının ilgisini çekmesi üzerine Akbaş, koleksiyonunu işletmeye dönüştürmeye karar verdi. Kent merkezine yakın bir noktada gazozcu bakkal açan Akbaş, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen yerli gazozları satışa sunmaya başladı. Dükkanda bal kaymak, lavanta, şeftali, salep, incir ve vişne aromalarının da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde gazoz çeşidi yer alıyor.

"Evimde bir gazoz köşesi oluştu"

Gazoz tutkusunu mesleğe dönüştürdüğünü belirten Mustafa Akbaş, "Her gittiğim şehirde içtiğim gazozların kapaklarını biriktirmeye başladım. Gazoz kapaklarını biriktirirken sonrasında gazoz kapağından ziyade bu gazozların şişelerini de biriktirmeye başladım. Evimde sonrasında bir gazoz köşesi oluştu. Çeşitli gazozların olduğu, çeşitli yörelerin gazozlarının olduğu bir gazoz köşesi oluşturdum. Sonrasında bu koleksiyon ailemin, arkadaşlarımın, akrabalarımın ilgisini çekmeye başladı. Sonrasında bunu bir işletme fikri olarak düşünmeye başladım. Merkeze yakın bir bakkal açmak istedim. Bunun da konseptinin bir gazozcu bakkal olmasını istedim" dedi.

100'ün üzerinde gazoz çeşidi bulunuyor

Türkiye'nin dört bir yanından getirdikleri gazozları müşterilerine sunduklarını ifade eden Akbaş, "Şimdi de Türkiye'nin dört bir yanından, hepsi tarihi yerli gazozlarımızı müşterilerimize soğuk olarak sunuyoruz. İsteğe göre ılık olarak da veriyoruz. 100 çeşidin üzerinde gazozumuz var şu anda. Bal kaymaktan lavanta ve şeftaliye, salepten incire, vişneye 100'ün üzerinde çeşidimiz bulunmakta. Yaz aylarında tabii ki rağbetimiz güzel, fazla. Rağbet oldukça, insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor" diye konuştu.

Akbaş'ın dükkanına gelen müşteriler, farklı yörelere ait gazozları tatma imkanı bulurken, geçmiş yıllarda tüketilen gazoz çeşitleriyle de nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Akbaş, Gastronomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazoz Tutkusu Meslek Oldu - Son Dakika

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