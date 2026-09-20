Gazze'de 21 yaşındaki Filistinli sanatçı, hasar gören binaya Macklemore portresi çizdi - Son Dakika
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Gazze'de 21 yaşındaki Filistinli sanatçı, hasar gören binaya Macklemore portresi çizdi

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Gazze\'de 21 yaşındaki Filistinli sanatçı, hasar gören binaya Macklemore portresi çizdi
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Gazze'de 21 yaşındaki Filistinli sanatçı, hasar gören binanın duvarına Macklemore'un resmini yaptı. Sanatçı, savaşın, daha önce yaptığı 30'dan fazla duvar resmini yok ettiğini, yine de Filistinlilere desteği için Macklemore'a teşekkür amacıyla bu eseri yaptığını söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Al-Nasr Mahallesi'ndeki 21 yaşındaki Filistinli sanatçı Aby Qershala, Filistinlilere verdiği destek ve Gazze'deki sivillerin acılarını dünyaya duyurmaya yönelik çabalarına teşekkür etmek amacıyla, İsrail'in saldırılarında hasar gören bir binanın duvarına ABD'li rapçi Macklemore'un resmini yaptı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin batısındaki Al-Nasr Mahallesi'nde, 21 yaşındaki Filistinli sanatçı Aby Qershala, saldırılarda hasar gören bir binanın duvarlarına Macklemore'un resmini yaptı. Qershala, eserini sanatçının Filistinlilere verdiği destek ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı acıları dünyaya duyurma çabalarına teşekkür etmek amacıyla yaptığını söyledi. Filistinli sanatçı, "Macklemore'un Filistin'i desteklediği için Ed Sheeran'ın turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldığını gördükten sonra, Filistin'e verdiği destekte kararlı duruşu için kendisine teşekkür ve minnettarlığımı göstermek amacıyla bu duvar resmini yapmak istedim. Ayrıca Filistin halkına maddi yardımda bulundu" dedi.

Qershala, savaşın yalnızca binaları yıkmakla kalmadığını, savaş öncesinde yaptığı eserleri de ortadan kaldırdığını ifade etti. Sanatçı, "Savaştan önce Gazze'nin çeşitli yerlerindeki duvarlara 30'dan fazla duvar resmi yapmıştım ancak, savaş bunların tamamını yerle bir etti. Savaş sırasında resim yapmayı bıraktım ve bir daha yapmayacağıma karar verdim. Ancak ailem ve arkadaşlarım yeniden başlamamı isteyince büyük bir eserle geri dönmeye karar verdim. Filistin davasıyla ve Gazze halkıyla dayanışma gösteren tüm isimleri resmetmek istiyorum çünkü davamız haklı ve tüm dünyanın desteğini hak ediyor" diye konuştu.

"Dünyaya burada birçok kişinin hedefleri ve hayalleri olduğunu göstermek istiyorum"

Qershala, duvar resimleri aracılığıyla vermek istediği mesajın sanatın ötesine geçtiğini ve Gazze Şeridi'ndeki yaşamın yıkım ve savaş görüntülerinden ibaret olmadığını göstermeyi amaçladığını söyledi. Sanatçı, "Duvar resimleri yaparak dünyaya Gazze'de yetenekli ve hayatı seven insanların olduğunu, burada birçok kişinin hedefleri ve hayalleri olduğunu göstermek istiyorum" dedi.

Filistinli sanatçı, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde artık sağlam duvarların kalmadığını belirterek, "Gazze'de artık sağlam duvarlar kalmadığı için yıkılmış binalara duvar resimleri yapıyorum. Çökme riski bulunan hasarlı binalara resim yapmaktan başka seçeneğim yok. Ayrıca savaşta hayatını kaybeden ve cenazeleri henüz enkaz altından çıkarılmamış insanların bulunduğu yerler de var" ifadelerini kullandı.

Qershala, bunun çalışmalarının en zor yanlarından biri olduğunu belirterek, "Bir sanatçı için, enkazın altında henüz çıkarılmamış insanların cansız bedenlerinin bulunduğunu bilerek bir binanın yıkıntıları üzerine resim yapmak son derece zor" dedi.

Macklemore'un Gazze'ye desteği

Macklemore, 4 Eylül'de ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda verdiği konser sırasında Filistinlilere destek verdiğini açıklayarak, "Özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından ABD'li rapçinin, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD'deki turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldığı bildirilmiş, turne organizatörleri konserlerin yapılması planlanan bazı konser alanlarının sahiplerinin Macklemore kadroda kaldığı takdirde konserlere izin vermeyeceklerini kendilerine ilettiğini açıklamıştı.

Macklemore ise turneden çıkarılmasında New England Patriots ve Gillette Stadyumlarının sahibi ABD'li milyarder Robert Kraft'ın organizatörler üzerindeki baskısının etkili olduğunu öne sürmüştü. Sheeran, kararın kendisine ait olmadığını ve taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını söylemişti.

Turneden çıkarılması tartışmalara yol açan Macklemore, daha sonra Sheeran'ın turnesine katılımından elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını Filistinlilere destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağını açıklamıştı. Macklemore ayrıca, Kraft'a da aynı miktarda bağış yapması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA
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