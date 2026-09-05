Gazze\'de 6 katlı binanın enkazındaki 150 cenaze için tek iş makinesiyle arama başlatıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2023 yılında saldırdığı 6 katlı bir binanın enkazındaki yaklaşık 150 Filistinlinin naaşına ulaşmak için tek iş makinesiyle arama başlatıldı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, gereken ağır makinelerin sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan binaların enkazında kalan Filistinlilerin cenazelerine ulaşabilmek için kısıtlı imkanlarla çalışma yürütülüyor.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 31 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırıda yıkılan Mühendisler Kulesi'nin enkazında kalan yaklaşık 150 Filistinlinin cenazesine ulaşabilmek için yeni bir çalışma başlattı. Nuseyrat Belediye Başkanı Nabil Al-Salhi yaptığı açıklamada, 24 daireden oluşan 6 katlı konuta yönelik saldırıda yaklaşık 300 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, o dönem cenazelerin yarısının çıkarıldığını, diğerlerine ise ulaşılamadığını ifade etti. Al-Salhi, başlatılan yeni çalışmayı, "hayatını kaybedenlerin naaşlarını çıkarmayı ve onların saygın bir şekilde defnedilmelerini sağlamayı amaçlayan, uzun zamandır beklenen bir adım" olarak nitelendirdi. Al-Salhi, Nuseyrat Belediyesi'nin yolları açarak, çevredeki tahribatı temizleyerek ve Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırarak kısıtlı kaynaklarını seferber ettiğini vurguladı. Al-Salhi, cenazelerin çıkarılmasının sadece enkaz kaldırmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda ailelerin sevdiklerinin akıbetini öğrenmelerini, onlara veda etmelerini ve onların saygın bir şekilde defnedilmelerini sağladığını vurguladı.

Ekipman yok denecek kadar az

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal ise cenazelerin enkaz altında uzun süre kalması nedeniyle çoğunun yalnızca kemiklerine ulaşılabileceğini dile getirdi. Bassal, Sivil Savunma ekiplerinin bu sorunu çözmede büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu, özellikle de Gazze Şeridi genelinde yıkılan evlerin ve binaların enkazı altında en az 8 bin cenazenin olduğuna inanıldığını söyledi. Bassal, Sivil Savunma ekiplerinin enkaz temizleme ve cenazeleri çıkarma için şu anda yalnızca 1 adet ekskavatörü olduğunu ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin ciddi ekipman eksikliği altında kurtarma operasyonunu nasıl tamamlayabileceğini sorgulayan Bassal, mevcut kaynakların yıkımın boyutu ve kayıp insan sayısı göz önüne alındığında "tamamen yetersiz" olduğunu vurguladı. Kurtarma ekiplerine cenazeleri çıkarabilmesi için gereken ağır makinelerin sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Bassal, yüzlerce Filistinli ailenin sevdiklerinin naaşlarının bulunması ve onurlu bir şekilde defnedilmesi için yıllardır beklediğini vurguladı.