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Gazze'deki hastanede elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu ışığıyla tedavi - Son Dakika
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Gazze'deki hastanede elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu ışığıyla tedavi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi elektriksiz kaldı. Doktorlar, yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etmek zorunda kaldı.

Gazze\'deki hastanede elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu ışığıyla tedavi
25.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:58
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Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail güçleri güneydeki Han Yunus kentini kuşattı. Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi ediyor.

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah'ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gazze'deki hastanede elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu ışığıyla tedavi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki hastanede elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu ışığıyla tedavi - Son Dakika
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