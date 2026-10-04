Gazze dönüşünde İsrail askerleri protez bacağını aldı, Türk Kızılay yenisini üstlendi - Son Dakika
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Gazze dönüşünde İsrail askerleri protez bacağını aldı, Türk Kızılay yenisini üstlendi

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İsrail saldırılarında bacağını kaybeden 64 yaşındaki Gazzeli, Mısır'da aldığı protez bacağına Gazze'ye dönüşü sırasında İsrail askerlerince el konulduğunu söyledi. Türk Kızılay, protez ihtiyacı olan Gazzeli için yeni bir protez bacak temin etmeyi üstlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bacağını kaybeden 64 yaşındaki Mahmud Fuat el-Dehşan'ın Mısır'da aldığı protez bacağına Gazze'ye dönüşü sırasında İsrail askerlerince el konulurken, Türk Kızılay Gazzeli el-Dehşan'a yeni bir protez bacak temin etmeyi üstlendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybeden binlerce kişi, günlük yaşamını sürdürebilmek için protez ve diğer tıbbi cihazlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde hareket kabiliyetini yeniden kazanmak isteyen engelli bireyler için protez temini hayati önem taşıyor.

Proteze ihtiyaç duyan binlerce Gazzeliden biri olan 64 yaşındaki Mahmud Fuat el-Dehşan, Kasım 2023'teki İsrail saldırılarında kaybettiği bacağının yerine Mısır'da protez bacak aldı. Yürüme kabiliyetini yeniden kazanma umuduyla Gazze'ye dönen el-Dehşan, Refah Sınır Kapısı üzerinden geçişi sırasında İsrail askerlerinin protez bacağına el koyduğunu söyledi. Mahmud Fuat el-Dehşan "12 Mayıs 2026'da Mısır tarafında kontrolden geçtikten sonra Gazze'ye dönerken İsrail ordusunun kontrol noktasına girdim. Orada bir İsrailli subayın bana, 'İkisinden birini seç: ya protez bacağın ya da tekerlekli sandalye' dediğini duyunca şaşırdım. Tekerlekli sandalyeyi seçmek zorunda kaldım" dedi.

"Türk Kızılay bana özel bir protez hazırlayacağını bildirdi"

Protez bacağını kaybetmesinin ardından hareket etmekte ciddi güçlük yaşadığını ve bir yerden başka bir yere gitmenin kendisi için oldukça zor hale geldiğini belirten El-Dehşan, "Protez bacak yaptırmak için Gazze Belediyesi Protez ve Ortez Merkezi'ne gittim. Türk Kızılay, masrafları kendisine ait olmak üzere bana özel bir protez hazırlayacağını ve tüm masrafları karşılayacağını bildirdi. Türk Kızılay'a, hayatımı normal şekilde yaşama umudu verdiği için içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Protez bacağıma kavuşmak istiyorum"

Evinin bombalanmasının ardından kuzeninin ona verdiği bir odada yaşadığını aktaran 64 yaşındaki Gazzeli, "Hayatım neredeyse durmuş durumda. Bu nedenle protez bacağıma kavuşmak istiyorum; böylece hayatıma devam edebilir, hareket edebilir ve gitmem gereken her yere rahatlıkla gidebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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