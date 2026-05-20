Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü

Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü
20.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de meslek sendikaları, insani krize dikkat çekmek için dayanışma yürüyüşü düzenledi.

Gazze Şeridi'nde meslek sendikalarının öncülüğünde düzenlenen dayanışma yürüyüşünde, kara yoluyla ilerleyen "Küresel Kara Yardım Konvoyu" ile deniz yoluyla Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek verildi. Göstericiler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Gazze Şeridi'nde devam eden insani kriz ve İsrail ablukası nedeniyle bölgede yaşam şartları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Uluslararası yardım girişimlerine yönelik destek çağrıları artarken, ablukanın sona erdirilmesine yönelik insani çabalar da sürüyor. Bu kapsamda Avrupa ve Türkiye limanlarından yola çıkan gemilerle oluşturulan Küresel Sumud Filosu ile Kuzey Afrika üzerinden Gazze sınırına ulaşmayı hedefleyen yüzlerce tırdan oluşan Küresel Kara Yardım Konvoyu dikkatle izleniyor. Gazze Şeridi'nde yolculuklarına devam eden bu iki girişime destek için meslek sendikalarının öncülüğünde dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Haidar Abdel Shafi Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, sivil savunma ekipleri, mühendisler, öğretmenler ve çeşitli meslek sendikalarının temsilcileri katıldı. Göstericiler, yürüyüşte Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Direniş Filosu"na katılan ülkelerin bayraklarını taşıdı.

"Tarih, özgür insanların duruşunu hatırlayacak"

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Sendikaları Federasyonu Sözcüsü Khalil Al-Daqran, yürüyüşte yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan tüm insani çabaları takdir ettiklerini söyledi. Federasyonun "Direniş Filosu"ndaki dayanışma aktivistlerine yönelik İsrail saldırılarını kınadığını belirten Khalil Al-Daqran, bunları "organize korsanlık ve İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara eklenen yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. "Tarih, Gazze Şeridi'nin kuşatma altındaki halkına yönelik insani görevini yok saymayı reddeden özgür insanların duruşunu hatırlayacak" ifadelerini kullanan Al-Daqran, uluslararası kuruluşlar ve küresel topluma, "devam eden İsrail saldırıları nedeniyle benzeri görülmemiş bir çöküş ile karşı karşıya olan sağlık sektörünü kurtarma" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Mühendisler Sendikası Başkan Yardımcısı Saeb Abdelmalek ise, "Buradaki insanlar, tüm risklere rağmen Direniş Filosu aracılığıyla Gazze'ye doğru yola çıkan dünyanın özgür insanlarını selamlamak için bir araya geldi" dedi.

İsrail ordusu, pazartesi günü Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere müdahale ederek, 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:52:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.