Gazze Şehitleri Ankara’da anıldı - Son Dakika
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Gazze Şehitleri Ankara’da anıldı

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Gazze Şehitleri Ankara’da anıldı
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Ankara’da 7 Ekim Aksa Tufanı hareketinden sonra Türkiye’ye gelip şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Ankara'da 7 Ekim Aksa Tufanı hareketinden sonra Türkiye'ye gelip şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Ankara'da 7 Ekim Aksa Tufanı hareketinde tedavi için Türkiye'ye getirilip Türkiye'de şehit olanlar için Karşıyaka Mezarlığında anma töreni düzenlendi. Törende, Gazze şehitlerine dualar edildi ve şehitler anıldı. Filistinli akademisyen Zahir Elbek Türkiye Cumhuriyeti Devletine misafirperverliği ve cömertliği için Filistin haklı ile Gazzeli şehitler adına teşekkür etti.

"İşgalci, katil, faşist İsrail bilerek sistematik bir şekilde çocuklarımızı, hanımlarımızı katlediyor"

İşgalci İsrail'in soykırımının üstünden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Elbek, "Bin günden daha fazla süre geçti. 3 yıldır Gazze'deki mazlum halkımız çok bedel ödedi. 100 binden fazla şehit olmuş. Bununla bitti mi? Bitmedi. Halen şehit oluyorlar. Daha bugün şehitler olmuş. Dün 20 şehit olmuş. Yarın da şehit olacak. 100 binlerce Gazzeli Filistinli yaralanmış. 30 bin civarında çocuk, bebek şehit olmuş. 18 bin civarında hanımefendi kahraman hanımımız şehit olmuş. İşgalci, katil, faşist İsrail bilerek sistematik bir şekilde çocuklarımızı, hanımlarımızı katlediyor. Çocuklarımız büyümeden önce, mücahit olmadan önce yok etmeye çalıştılar. Kahraman mücahitlerimizi bu dünyaya getirdikleri için onları yok gitmeye çalışıyorlar. İşte o kadar bir faşistlik var. O kadar bir vahşilik var. Soykırım ne yazık ki bu saate kadar devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de, 'Ve la tekulu limen yuqtelu fi sebilillahi emuat, bel ehyau velakin la teş'urun' buyuruluyor. Siz, şehitlerimize, ölmüş demeyin. Onlar yaşıyorlar. Ama biz hissetmiyoruz" diye konuştu.

Program, dua edilmesi ve soykırım aleyhtarı slogan atılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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