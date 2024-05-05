Gazze Şeridi\'nde Açlık ve Susuzluk Krizi Büyüyor

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan insanlık dramına değinerek, "Kuzeyde açlık var, tam anlamıyla açlık var ve güneye doğru ilerliyor" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla binlerce sivili katlederken, açlık ve susuzluk kuzey başta olmak üzere tüm bölgeye yayılıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık dramına dikkat çekerek, "Kuzeyde açlık var, tam anlamıyla açlık var ve güneye doğru ilerliyor. Bizim sürekli olarak istediğimiz tek şey ateşkes ve Gazze Şeridi'ne güvenli bir şekilde girebilmek için sınırsız erişimin sağlanmasıdır" dedi.

COGAT yalanladı

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ise McCain'in sözlerini yalanlayan bir açıklama yaptı. COGAT tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Devleti, son aylarda Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme ve çadır için ekipman sağlamak üzere insani yardım çabalarını artırdı" denildi. COGAT'ın son haftalarda Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren BM kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası toplumla koordinasyon içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Başta gıda olmak üzere insani yardım malzemesi taşıyan 100 kamyon her gün Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilmektedir. Nüfusa oranla Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yardım kamyonlarının sayısı, bölgenin güneyine gönderilenlerden daha fazladır" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası muhataplar taşınan malların kapsamının azaltılmasını istiyorlar"

İsrail'in son haftalarda bölgenin kuzeyinde ve güneyinde insani durumu önemli ölçüde iyileştirecek çabalara öncülük etiği aktarılan açıklamada, "Uluslararası muhataplar, 'insani durumun iyileşmekte olduğunu, kuzeydeki depolarda ve pazarlarda çeşitli malların bulunduğunu' belirtti. İyileşen durum ışığında, gönderilen miktarlar nüfusa oranla çok yüksek olduğu için 'Gazze Şeridi'nin kuzeyine taşınan malların kapsamının azaltılmasını' istiyorlar" denildi. - ROMA