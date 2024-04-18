Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli çocuklar hafızlık eğitimi alıyor

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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli çocuklar, çadırlarda gönüllü hocalardan hafızlık dersi alıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in bombardımanları altında hayata tutunmaya çalışan Filistinli çocuklar, dini eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Deir el-Balah kentinde yer alan Şuheda el-Aksa Hastanesi'nin çevresindeki kampta çocuklara hafızlık eğitimi veriliyor. Kız ve erkek çocuklar farklı çadırlarda gönüllü hocalardan Kur'an-ı Kerim dersi alıyor.

Filistinli 12 yaşındaki Menna Nasr yaptığı açıklamada, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve ezberlemek için oluşturulan merkeze geldiklerini söyledi. "Savaşa, ölüme, yıkıma ve evlerimizi terk etmek zorunda kalmamıza rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyoruz" ifadesini kullanan Menna, savaş nedeniyle cami ve okulların yıkıldığını havaların çok sıcak olmasına aldırış etmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için çadıra geldiklerini söyledi. Menna, 75 kız öğrenciyle birlikte eğitim aldıklarını belirtti.

Çocukların eğitim veren Nour Naji ise yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Kur'an-ı Kerim Ezberleme Merkezi adını alan bu merkez, İsrail'in camilere ve eğitim merkezlerine zarar vermesinin ardından çocukların Kur'an-ı Kerim ezberlemesine yardımcı olmak oluşturuldu" dedi. Şu anda 50 erkek öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Naji, çocukların günde 2 saat ders aldığını söyledi. - GAZZE ŞERİDİ