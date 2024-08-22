Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı: Plastik Atıklardan Benzin ve Mazot Üretimi

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İsrail'in aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bombardımanın yanı sıra yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için plastik atıkları kullanarak ilkel yöntemlerle benzin ve mazot elde ediyor.

İsrail'in 321 gündür devam eden yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan yakıt sıkıntısı, bölgedeki Filistinlileri hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor. Bölge halkı geçim kaynağı sağlamak amacıyla plastik atıkları kullanarak benzin ve mazot elde etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dizel ve benzin elde etmek için kısıtlı imkanlarla çadırdan oluşturulan küçük bir tesiste çalışan Muhammed İmran, "İsrail savaş uçaklarının saldırısında hasar gören evlerden plastik malzemeleri toplayıp varillere koyuyoruz, yüksek ısıya maruz bırakıyoruz ve ilkel yöntemlerle kimyasal işlemlerden geçirerek mazot ve benzin elde ediyoruz" dedi. İmran, yakıt elde etmek ve zorlu ekonomik şartlarda ailesine geçim kaynağı sağlamak için günde 10 saatten fazla çalıştığını belirtirken, yüksek sıcaklık nedeniyle çok zorlandıklarını ifade etti. İşçiler için herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını vurgulayan İmran, daha önce büyük bir yangın çıktığını ve şans eseri kurtulduğunu ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ