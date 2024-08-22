Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı: Plastik Atıklardan Benzin ve Mazot Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı: Plastik Atıklardan Benzin ve Mazot Üretimi

İsrail'in bombardıman ve yakıt ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan yakıt sıkıntısı, Filistinlileri ilkel yöntemlerle benzin ve mazot üretmeye yönlendiriyor. Plastik atıkları kullanarak yakıt elde etmeye çalışan bölge halkı, zorlu ekonomik şartlar altında geçim kaynağı sağlamaya çalışıyor.

22.08.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bombardımanın yanı sıra yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için plastik atıkları kullanarak ilkel yöntemlerle benzin ve mazot elde ediyor.

İsrail'in 321 gündür devam eden yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan yakıt sıkıntısı, bölgedeki Filistinlileri hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor. Bölge halkı geçim kaynağı sağlamak amacıyla plastik atıkları kullanarak benzin ve mazot elde etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dizel ve benzin elde etmek için kısıtlı imkanlarla çadırdan oluşturulan küçük bir tesiste çalışan Muhammed İmran, "İsrail savaş uçaklarının saldırısında hasar gören evlerden plastik malzemeleri toplayıp varillere koyuyoruz, yüksek ısıya maruz bırakıyoruz ve ilkel yöntemlerle kimyasal işlemlerden geçirerek mazot ve benzin elde ediyoruz" dedi. İmran, yakıt elde etmek ve zorlu ekonomik şartlarda ailesine geçim kaynağı sağlamak için günde 10 saatten fazla çalıştığını belirtirken, yüksek sıcaklık nedeniyle çok zorlandıklarını ifade etti. İşçiler için herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını vurgulayan İmran, daha önce büyük bir yangın çıktığını ve şans eseri kurtulduğunu ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Plastik, İsrail, Dünya, Gazze, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı: Plastik Atıklardan Benzin ve Mazot Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı: Plastik Atıklardan Benzin ve Mazot Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement