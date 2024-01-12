 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen yeniden hizmet vermeye başladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin tıbbi malzeme ve yakıt teslimatının yapılmasının ardından kısmen yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Hastaneye ulaşan tıbbi malzeme ve yakıt sayesinde binlerce yaralı ve diyaliz hastası tedavi edilebilecek. Ancak hizmetlerin tam anlamıyla başlaması için sürekli ve güvenli erişim sağlanması gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi\'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen yeniden hizmet vermeye başladı
12.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:29
Abone Ol

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin tıbbi malzeme ve yakıt teslimatının yapılmasının ardından kısmen yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in baskınları nedeniyle tahliye edilen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve yakıt sağlandı. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı. Ghebreyesus, DSÖ ekibi ve partnerlerinin 2 hafta sonra ulaşmayı başardığı hastaneye bin yaralı ve 100 diyaliz hastasını tedavi etmeye yetecek 9 bin 300 litre yakıt ve tıbbi malzeme teslim ettiğini ifade etti.

Hastanede şu anda 60 sağlık personeli, 40 yatak, acil servis, 4 ameliyathane, kadın doğum servisi, hemodiyaliz ünitesi, laboratuvar hizmeti ve radyoloji servisinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Ghebreyesus, "Hizmetlerin kısmen yeniden başlaması, yakıt tüketiminin çok daha fazla olduğu ve tıbbi malzeme ihtiyacının arttığı anlamına geliyor" dedi.

Ghebreyesus, Sağlık çalışanlarının hastaları tedavi edebilmesi için tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su teslimatının yapılması amacıyla ekiplerin sürekli ve güvenli erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Kasım 2023'te Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını ve altında tünel bulunduğunu iddia ederek yerinden edilen binlerce sivil ve hastanın bulunduğu Şifa Hastanesini kuşatmış ve zorla tahliye etmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Acil Servis, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 17:02:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement