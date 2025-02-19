Gazze\'ye 81 Tır Yardım Gönderildi

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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de ateşkes sonrası hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı için başlatmış olduğu 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyası'nın ilk sevkiyatı bugün gerçekleşti.

Yedi Başak, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mısırda bulunan dernek ekipleri, Mısır üzerinden Gazze'ye 13 tırlık yeni bir yardım konvoyu gönderdi. Bu konvoyda un, gıda, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

Bu kampanya ile, Türkiye'nin her şehrinden toplanan nakdi bağışlar Gazze halkına umut olmaya devam edecek. Yedi Başak, tüm Türkiye'yi, bu iyilik seferberliğine katılmaya ve Gazze'deki mazlumlara umut olmaya davet ediyor.

"Gazze'de felaket derinleşiyor"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "İnsani krizin her geçen gün daha da ağırlaştığı Gazze'de, 1.9 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya. BM raporlarına göre, Gazze'deki nüfusun yüzde 91'i akut gıda yetersizliği çekiyor. 345 bin kişi ise kıtlığın en ağır seviyesi olan "IPC Faz 5" açlık tehlikesi altında. Barınma konusunda da büyük bir kriz yaşanıyor. 135 bin çadırın 110 bini kullanılamaz halde. Yaklaşık 2 milyon insan, bir yılı aşkın süredir çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Gazze halkı, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Bu nedenle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'ye nefes olacak bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Gazze'de yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize sahip çıkalım"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Gazze, yıllardır süregelen çatışmaların, zor şartlarının ve insani krizlerin etkisi altında olan, mazlum bir coğrafya. Bu bölgede yaşayan insanlar, sadece temel haklarından mahrum olmakla kalmıyor, aynı zamanda her geçen gün daha da ağırlaşan savaşın, göçün ve doğal zorlukların pençesinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Burada en çok çocuklar, kadınlar, engelliler ve kronik hastalar etkileniyor. İnsanlar sürekli bir yerden başak bir yere göç etmek zorunda kalıyorlar. Herkes uzun süre ayakta kalacak güce sahip değil. Bu insanların tek suçu Gazze'de olmak ve işgal edilmiş topraklarını savunmaktır. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, Gazze'de, ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için 2016 yılından günümüze aralıksız bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. 7 Ekim öncesi Gazze'de çalışan bir dernek olarak 20.000 kişiye sıcak yemek, temiz içme suyu, gıda kolisi, ekmek, un, sebze ve meyve paketi, kurban, bebeklere süt ve hijyen seti, mama, mutfak tüpü, sünger, yatak, battaniye, yastık, ayakkabı, çocuklara psikososyal destek, aile ziyareti, çocuk şenliği, nakit dağıtımı gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gazze'deki insanlık dramı, sadece Gazze halkının değil, tüm dünyanın ortak acısıdır. Gazze halkı için başlattığımız 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyasına Tüm Türkiye'yi, destek olmaya davet ediyoruz. Bu süreçte destekçilerimizin ve bağışçılarımızın katkıları çok büyük bir önem taşıyor. Sizlerin yardımları sayesinde, Gazze'de kardeşlerimiz sıcak bir yuvaya ve temiz yemeğe ulaşacaklar. 3 kıtada yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarında bizlere her zaman destek olan aziz halkımıza ve kıymetli bağışçılarımıza yürekten teşekkür ederiz. Bu iyilik sizlerin duası ve desteği ile güçlenerek devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP