Gazze'ye Yardım Amaçlı Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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Yerel

Gazze'ye Yardım Amaçlı Ateşkes Anlaşması

Mısır, Gazze'ye günde 600 kamyon yardım girişi öngören ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurdu.

18.01.2025 21:01
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Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, yarın yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının "50 kamyon yakıt dahil olmak üzere günde 600 kamyonun Gazze Şeridi'ne girişini" öngördüğünü söyledi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlamasından yeni bir detay açıklandı. Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty yaptığı açıklamada yarın yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının "50 kamyon yakıt dahil olmak üzere günde 600 kamyonun Gazze Şeridi'ne girişini" öngördüğünü söyledi. Abdellaty, "300 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gideceğini umuyoruz" diyerek, binlerce kişinin yardım kuruluşlarının söylediğine göre felaket şartlarda yaşadığını belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'ye Yardım Amaçlı Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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