GDZ Elektrik'ten İzmir'deki Elektrik Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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GDZ Elektrik'ten İzmir'deki Elektrik Kazasıyla İlgili Açıklama

GDZ Elektrik, İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili yapılan incelemelerin tamamlandığını belirterek, sosyal medya ve basında yer alan iddialara açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaşandığı bölgede herhangi bir şikayet kaydı olmadığı ve şebekenin mevzuatlara uygun olmadığı iddialarının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, gazetede çıkan haber üzerine yapılan müdahalelerin hızlıca gerçekleştirildiği ve kurumun şeffaf bilgilendirme sorumluluğuna vurgu yapıldı.

14.07.2024 10:07
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GDZ Elektrik, İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında su birikintisi olan yerden geçerken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin yapılan incelemelerin tamamlandığını belirterek, sosyal medya ve basında yer alan ifade ve iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşların elektrik akımına kapılarak vefat etmelerinin ardından, yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemelerinin tamamlandığını açıklayan GDZ Elektrik, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İncelemelerin tamamlanmasını müteakip, sosyal medya ve basında yer alan ifade ve iddialara ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır."

"Bahsi geçen iddialardan bir diğeri olan, şebekenin derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına ilişkin haberlere yönelik tespitlerimizi de paylaşmak isteriz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "5 Ocak'ta ilgili alt yapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Ek olarak, çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

"Öte yandan Ege Telgraf gazetesinin 2019 yılında yaptığı bir habere istinaden eksik bilgilere dayalı paylaşımlar da yapılmaktadır" denilen açıklamanın devamında ise "Olayın esası şu şekildedir; 19 Ocak 2019 tarihinde Ege Telgraf gazetesinde çıkan haber üzerine, ekiplerimiz ivedilikle bölgeye müdahalede bulunmuş ve sorun hızlıca giderilmiştir. Bunun üzerine aynı gazete 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yapmıştır. Kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sorumluluğumuzla, tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtir; İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha paylaşmak isteriz. Kendilerine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GDZ Elektrik'ten İzmir'deki Elektrik Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: GDZ Elektrik'ten İzmir'deki Elektrik Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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