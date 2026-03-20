Gebe Köyü\'nde Bayram Sofrası

20.03.2026 18:26
Gebe köyünde vatandaşlar, bayramda toplu kahvaltı yapıp bir araya gelerek geleneklerini sürdürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde vatandaşlar, yıllardır süregelen bayram geleneğini yaşatarak sabah namazının ardından köy meydanında kurulan sofralarda hep birlikte kahvaltı yapıp bayramlaştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Bayram sabahında camide kılınan sabah namazının ardından köy halkı hep birlikte köy meydanında bir araya geldi. Vatandaşlar, toplu kahvaltı yaparak bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. Kahvaltının ardından köy sakinleri bayramlaşarak birbirleriyle hasret giderdi. Köy sakinlerinden Barış Yener yaptığı açıklamada, "Köyümüzde uzun yıllardır devam eden bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bayram sabahında bir araya gelerek hem ibadetimizi yapıyor hem de birlikte kahvaltı ederek bayramlaşıyoruz. Bu birliktelik köyümüzde dayanışmayı daha da güçlendiriyor" dedi. Gebe köyünde gerçekleştirilen bayram programı, köy halkının yoğun katılımıyla samimi bir atmosferde tamamlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Zonguldak, Ereğli, Yerel, Son Dakika

