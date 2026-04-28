Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına Bünyamin Çiftçi seçildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine getirildi.

Darıca Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Gebze Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni dönem başkanı belirlendi. Toplantıda alınan kararla Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birliğin yeni başkanı oldu. Görevi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan devralan Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği dönem başkanlığı görevini şahsına layık gören ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Çiftçi, "Görevi devraldığımız Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Toplantıya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyeleri de katıldı. - KOCAELİ